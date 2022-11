EET zavedlo stejné podmínky. Byl to symbolický konec devadesátek, míní Havlíček

Hoteliéři, obchodníci ani restauratéři nejspíš nebudou od nového roku elektronicky evidovat tržby. Poslanci schvalují na mimořádné schůzi návrh na úplné zrušení systému. „Ze sedmi největších podnikatelských svazů, asociací a komor v České republice se sedm vyslovilo proti tomu, aby se rušilo EET, že to je nástroj 21. století, který splnil svůj účel,“ argumentuje místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček. Ranní interview Praha 9:59 25. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč by podle vás mělo EET fungovat dál? Co přineslo Česku dobrého?

V každém případě zavedlo stejné podmínky. Do značné míry to byl určitý symbolický konec devadesátek. Mnoho podnikatelů díky tomu postoupilo do oboru třeba pohostinství, protože viděli, že ty podmínky jsou férové. Do značné míry se vytvořil i férový vztah mezi podnikatelem a zákazníkem, když se jasně řeklo, že každý musí platit daně – nejenom ti, kteří kupují, ale i ti, kteří prodávají.

Bylo to i nosné téma naší vlády – říkali jsme, že daně nebudeme zvyšovat, ale budeme je důsledně vybírat. A co je důležité, vybralo se 14 miliard korun ročně a přiřadili jsme se k 17 nejvyspělejším zemím EU.

Z jakého zdroje ty sumy máte? Koalice zpochybňuje, že EET mělo takový přínos pro stát, protože se to nedá podle nich spočítat…

To je úplně jednoduché. To je přesné tvrzení pracovníků ministerstva financí, konkrétně ředitele jednoho z odborů, který se zúčastnil přibližně před půl rokem konference právě k EET, která to zcela jasně řekla.

Jinak bych řekl ještě jednu věc: není to jenom názor opozice, ale je to samozřejmě i názor podnikatelů. Ze sedmi největších podnikatelských svazů, asociací a komor v ČR se sedm vyslovilo proti tomu, aby se rušilo EET, že to je nástroj 21. století, který splnil svůj účel.

V jakém režimu by tedy měl podle vás ten systém fungovat i po Novém roce?

Podle mého názoru by měl fungovat v tom režimu, jak byl zaveden. To znamená, mělo by to být povinné. Samozřejmě že určitá úlitba – i taková, že by to mohlo být nepovinné, čímž by tedy zůstal kontrolní nástroj pro firmy třeba vůči jejich zaměstnancům a podobně. Ale na druhou stranu to si ty firmy dokážou asi zajistit i samy jinými elektronickými nebo digitálními nástroji.

Je nejvíce štve to, že oni, kteří třeba podnikají v tom čistém režimu, a to znamená, že všechno platí, tak se musí vyrovnávat s tím, že je celá řada podnikatelů – neříkám, že všichni, ale jsou mezi nimi samozřejmě tací – kteří využijí toho, že mohou jet v šedé ekonomice a nezdaní úplně všechno.

Tím spíše, že jsme dneska v době energetické krize. Vláda hodila podnikatele přes palubu a o to více si celá řada zejména těch menších podnikatelů řekne, že toto nemá zapotřebí.

A konečně vidíme to už dnes – padají platby přes karty a čím dál tím více se z řad podnikatelů ozývá, že doporučují zákazníkům, aby nevyužívali plateb jiných než hotovostních. A když se podíváme do některých tržnic, tak tam úplně zcela jasně najeli na bezhotovostní systém.

Nemám aktuální data, ale je pravda, že bezkontaktní platba kartami v době pandemie poměrně rychle rostla… Ale pojďme ještě k jinému tématu: Povězte, jak se dnes hnutí ANO ve sněmovně zachová? Máte připravené nějaké dlouhé projevy před hlasováním nebo nějaké jiné obstrukce?

Ne, my nebudeme v žádném případě obstruovat. Nám je jasné, že koalice si svoji stoosmičkou toto protlačí. Pro ně to je ideologická záležitost, oni to konečně řekli na tiskové konferenci, že ruší EET, protože to je vlajková loď hnutí ANO.

A poprosím ideálně o jednoslovnou odpověď: Kdyby hnutí ANO vyhrálo příští sněmovní volby, zavedlo by EET znovu?

Nechceme do toho vnášet další zmatek. Ještě o tom budeme jednat.