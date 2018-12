Jak se dostala dovnitř? Tragédii v Ejpovickém tunelu stále vyšetřují kriminalisté i odborníci

Kriminalisté a železničáři zjišťují, proč v nejmoderněji zabezpečeném tunelu v Česku zemřela dívka. Rychlík ji srazil v sobotu večer. V nedávno zprovozněném Ejpovickém tunelu jsou přitom kamery a laserový systém, který zaznamená i pohyb lišky.

Součástí zabezpečení je laserový systém s kamerami, který dokáže zachytit i malý pohyb v tubusech. Jak ale uvedla ČTK, zhruba šestnáctiletá dívka vešla do pravé tunelové roury ze Zábělské ulice v Plzni na Doubravce a přes všecka zabezpečení dokázala dojít až do čtvrtiny víc než čtyřkilometrového tunelu, kde ji srazil vlak. Jak se to mohlo stát, zatím není jasné.

„Tento monitorovací systém pro nás spravuje externí firma, která bude vyhodnocovat inkriminovanou dobu,“ shrnul současný stav vyšetřování Pavel Tesař ze Správy železniční dopravní cesty.

A jasno ve věci stále nemají ani vyšetřovatelé z řad policistů. Podle policie není záhadou jen to, jak dokázala dívka dojít v tunelu tak daleko, aniž by ji zaznamenala ostraha a bezpečnostní systém, ale i samotný fakt, že se vůbec do tunelu dostala.

„Kriminalisté se samozřejmě zabývají také otázkou, jak se osoba dostala do vnitřních prostor,“ řekla mluvčí policie v Plzeňském kraji Hana Rubášová.

Podrobnosti za několik dní

Narušení monitorovaného prostoru tunelu vyhodnocují dispečeři. Návěstidly mohou zastavit provoz a volat hasiče či policii. Kamery jsou i u osmi propojek tubusů a mají při mimořádné události monitorovat přesun lidí z jednoho tunelu do druhého.

Podle Správy železniční dopravní cesty by mohly být bližší informace k okolnostem tragédie k dispozici za několik dní, kdy budou vyhodnocena data z čidel a kamer. Zabezpečovací a kamerový systém Ejpovického tunelu je ve zkušebním provozu. Žádnou poruchu ale zatím nikdo nehlásil.

Tunel s dvěma tubusy začal částečně fungovat už v polovině listopadu, plný provoz byl spuštěn v prosinci. Jízda vlaků po trati mezi Plzní a Prahou se díky němu zkrátila zhruba o deset minut.