Žádné stohy papíru. První soudy na podzim vyzkouší elektronický spis, justice po něm volá přes 15 let

Místo listování stohem papírů jen klikání myší - ministerstvo spravedlnosti chce na podzim u prvních soudů vyzkoušet nový elektronický spis. Počítačový systém by měl nahradit stohy papírů, se kterými soudy pracují dnes. Česká justice po elektronizaci volá minimálně 15 let. Ministerstvo spravedlnosti si od nového systému slibuje zrychlení soudních řízení. Praha 6:00 12. února 2023 Některé spisy mají i desítky tisíc stran. „Nejobsáhlejší spis, který jsem měl dosud v ruce, měl asi 43 tisíc stran," popisuje soudce Jiří Wažik (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tak podíváme se zrovna na ten nejrozsáhlejší spis, co tady mám,“ listuje štosem stránek srdce Krajského soudu v Praze Jiří Wažik. V ruce drží spis k daňovým podvodům, který má 18 621 stran. „Nejobsáhlejší spis, který jsem měl dosud v ruce, měl asi 43 tisíc stran,“ dodává.

Poslechněte si reportáž o elektronizaci justice a systému eSpis

Když stohy papírů zaměstnanci soudu převážejí, podobá se to malému stěhování. Vozí je v krabicích nebo v nákupních vozících.

Elektronický spis by měl stohy papírů nahradit. Od podzimu ho chce ministerstvo spravedlnosti testovat u insolvenční agendy. „Věříme, že to bude určitá revoluce v justici. Hlavní výhoda je ta, že do elektornického spisu se dá nahlížet 24 hodin denně. Další výhodou je, že s těmi spisy může v jeden okamžik pracovat víc osob,“ popisuje ředitel resortního odboru eJustice Přemysl Sezemský.

Resort podle Sezemského taky ušetří peníze za převoz papírových spisů. Takzvaný eSpis ministerstvo připravuje od roku 2008. Digitalizace justice je ale pomalá - naposledy to loni v listopadu resortu vytkl Nejvyšší kontrolní úřad.

„Není to tak jednoduché jak se zdá, snažíme se opravdu dodat kvalitní dílo. A proto to může trvat tak dlouho, bohužel,“ dodává Sezemský.

Ušetřený čas i peníze

eSpis by mohl zjednodušit život soudcům, právníkům i obžalovaným. Mělo by stačit pár kliknutí myší, a do spisu by mohli účastníci řízení nahlížet třeba ze svých domovů.

Advokáti na digitalizaci spolupracují a eSpis vítají. „Odpadne tak dnešní stav, kdy je kvůli nahlédnutí do spisu před nařízeným jednáním nutné dostavit se na konkrétní soud osobně. To znamená množství spotřebovaných pohonných hmot, spoustu času na cestách a následně časté zjištění na místě, že ve spise se žádné nové listiny nenacházejí,“ říká mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

Digitalizaci vítá taky Nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj může ušetřit čas a urychlit celé řízení. Je ale potřeba systém nastavit tak, aby fungoval ve všech agendách.

Soudcovská unie upozorňuje na to, že resort musí myslet i na současné počítačové systémy, které soudy používají. „My sice vytváříme krásný koncový produkt. Problém ale je, že od 90. let máme snad 6 nebo 7 různých evidenčních systémů počítačových, které jsou většinou spolu naprosto nekompatibilní,“ říká prezident Soudcovské unie Libor Vávra.

Podle něj není možné ani přelévat informace mezi soudy. „My ani nemáme uvnitř justice schopnost přelévat informace například mezi soudem prvého stupně a odvolacím soudem aniž bychom to museli v podstatě dostat do Wordu, přenést a zase ukládat do jiného systému,“ dodává.

Příprava a zavedení eSpisu vyjde podle odhadů resortu spravedlnosti na stovky milionů korun.