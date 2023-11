Školství je vládní prioritou jen napůl, nezbývají na něj peníze, říká ekonom a poradce premiéra Münich

Vláda má podle názoru ekonoma Daniela Münicha „podseknuté“ příjmy státního rozpočtu a konsolidační balíček tento problém zcela neřeší. „Dokud vláda nenajde odvahu zvýšit daně, což nenajde, budou nám dál chybět peníze i na školství,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus ředitel akademického think tanku IDEA při centru CERGE a poradce premiéra. Vývoj financování školství ale podle něj není důvodem pro stávku. Rozhovor Praha 12:30 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výkonný ředitel akademického think tanku IDEA při centru CERGE a poradce premiéra, ekonom zaměřený na výzkum v oblasti vzdělávání, Daniel Münich | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala (ODS), kterému radíte, se vyjádřil, že stávce učitelů nerozumí. Rozumíte jí vy?

Mě jako ekonoma se neptejte, jestli rozumím stávce, nebo ne. Mě se spíše ptejte na ekonomické záležitosti, kolik jde do školství nebo nejde.

Počkejte, když panu premiérovi radíte, tak předpokládám, že i toto téma jste probírali.

Téma stávky určitě ne. Jsem poradce pro ekonomické záležitosti, takže se stávkou neporadím.

Zeptám se tedy jinak. Sám jste ve svých veřejných vystoupeních opakovaně připustil, že reálné výdaje na školství v posledních letech klesají. Je to důvodem pro stávku?

Řekl bych to ještě trošku jinak. Výdaje rostly výrazně méně, než rostla inflace, ale nejen to. Rostly i výrazně méně než nominální HDP, což platí i pro budoucí rok, byť je stále ve hře další zvýšení.

A jestli je vývoj financování školství u nás důvodem pro stávku? Nemyslím si, že to je důvod pro stávku vůči vládě, protože ta realizuje primárně jeden z jejich slibů – nezvyšování daní. Že přitom nezbyde dostatek peněz na zvyšování výdajů na školství, respektive udržení podílu výdeje na HDP, je druhá věc, což vláda také slíbila.

Takže si myslím, že spíš by se protestující měli soustředit na přesvědčování zbytku společnosti, že nízké daně nutně nemusí znamenat dobro pro tuto zem.

Vzkaz premiérovi

Plní vláda to, co si předsevzala? Je pro ni vzdělávání prioritou?

Už jsem to vlastně řekl, plní to napůl. Drží nízké daně, ale zároveň nebyla doposud schopná výraznějším způsobem, kromě balíčku, který vidím velice pozitivně, zásadně sáhnout na další velké výdaje a tím pádem ji na školství nezbývají peníze. Takže je to na půl.

To jste panu premiérovi jako jeho poradce řekl? Že vláda plní svůj závazek, že školství pro ni bude prioritou, jenom napůl?

V podstatě jsem mu to vysvětloval, že podíl výdajů na HDP na školství při současném plánu bude klesat a že to není ve shodě s tím, co bylo ve vládním prohlášení.

Co vám na to pan premiér řekl?

Debata tam neběžela, protože to byla písemná připomínka.

Takže na to jeho vyjádření neznáte?

Teď se mě ptáte na hodně velké podrobnosti, o kterých se běžně nemluví. Do podrobných politických věcí, které se rozhodují na politické úrovni, nevidím, protože nejsem politický poradce.

Rozumím, ptám se vás na to z toho důvodu, že od premiéra Fialy opakovaně slýcháme, že školství je pro vládu dál prioritou. A překvapuje mě, když slyším od jednoho z premiérových poradců, že školství je prioritou pro vládu, ale jenom napůl…

Když to srovnáme s vládním prohlášením, které vláda oprášila, respektive aktualizovala letos na jaře, tak skutečně tato věc není v souladu s novým vládním prohlášením. Nedá se nic dělat, není to v souladu.

Pokud je to tak, jak říkáte, že vláda plní tuto svoji prioritu týkající se školství jenom napůl, tak co by podle vás mohla udělat, aby ji plnila úplně?

Opět jsem to už vlastně řekl. Podle mého názoru má vláda podseknuté příjmy státního rozpočtu. Kvůli tomu ostatně byla i nutnost dělat balíček, který vrací deficit zpátky tam, kde by byl, kdybychom nezrušili superhrubou mzdu.

A samozřejmě všichni víme, že ten balíček je přibližně půlka cesty ke stabilizaci veřejných rozpočtů. Takže nám chybí výběr daní. A pokud vláda nenajde odvahu zvýšit daně, jakože nenajde, protože i opozice chce snižovat daně, tak v konkurenci obrovského snižování daní, se kterým uspívá u voličů, se asi nikam nepohneme.

Reforma školství

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) dodal ještě jeden argument. Říká, že je potřeba upravit současný model financování školství, který podle něj v tuto chvíli způsobuje rychlý růst úvazků, ale současně působí proti snahám vlády zvyšovat platy, když stagnuje ekonomika, což je současná situace. Pomohla by taková úprava?

V českém školství jsou samozřejmě neefektivnosti, se kterými je potřeba něco dělat. Mělo se s nimi dělat už dávno, ale nedělalo.

Vláda to teď dělá narychlo, na poslední chvíli, což je i částečnou příčinou nepokojů, protože dělat takhle rychle věci téměř uprostřed školního roku a bez většího strategického plánu, je vždy nešťastné.

Ale neefektivností je ve školství dost. Na středních školách máme vysoký počet učitelů na žácích, na prvních stupních naopak nízký. Takže bychom to potřebovali překlopit, ale to vůbec není jednoduchý manévr.

Ale jak by ta úprava modelu financování českého školství měla vypadat, to v tuhle chvíli zatím není jasné?

Nějaká celková revize určitě na stole není. Jsou to jen dílčí změny, které mají představovat rychlou reakci na to, že na jedné straně není dostatek peněz a na druhé straně jsou závazky vůči učitelům.