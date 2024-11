Ekonom Janský: Důchodová reforma sníží schodek rozpočtu v budoucnu každý rok o 160 miliard korun

V budoucnu se zvýší věk odchodu do důchodů a částka bude oproti současným pravidlům nižší. Počítá s tím Sněmovnou schválená důchodová reforma. „Systém, jak ho máme, není udržitelný. Rozpočtové dopady reformy jsou opravdu zásadní,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ekonom Petr Janský z Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově a člen Národní ekonomické rady vlády. Rozhovor Praha 15:19 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Janský, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co byste označil za klíčové části Sněmovnou přijaté důchodové reformy?

Jako ekonom mám starost nejen o dostatečně vysoké důchody současných důchodců a budoucích důchodců, ale také o zdraví veřejných financí. A pro zdraví veřejných financí tento rok, příští rok i za 10 nebo 30 let jsou zásadní dvě opatření, která v reformě jsou.

Jedno je velmi promývané médii a lidé o něm většinou ví, a to je zvyšování věku odchodu do důchodu. Druhé, ještě možná důležitější opatření, je snižování budoucích důchodů. To znamená, že až já půjdu někdy do důchodu, tak nejenže do něj půjdu později, ale dostanu i nižší důchod, než bych dostal za současných pravidel. Tato dvě pravidla dohromady velmi přispějí k udržitelnosti celého důchodového systému i širších veřejných financí.

Ta novela málem neprošla, když poslanci ODS a TOP 09 trvali na omezení dřívějšího odchodu u náročných profesí, tedy že se bude týkat jenom těch ve čtvrté kategorii. Co o téhle změně soudíte?

To je jeden z mnoha důležitých detailů v reformě. Zmínil jsem dvě opatření, která snižují očekávaný schodek v roce 2050 o zhruba dva procentní body. Pak tam je několik opatření, včetně tohoto opatření o náročných profesích, která naopak ten schodek zvyšují. To znamená, že zvyšují výdaje důchodového systému.

Ta výsledná varianta mně nepřipadá špatná a je výrazně lepší, než některé jiné návrhy v minulosti. Pro všechny z nás, pro vás, pro mě budoucí důchody zpřísňujeme – půjdeme později a budou nižší. A pak pro jinou skupinu lidí, to jsou ty náročné profese, je výrazně zlepšujeme, umožňujeme jim jít do důchodu předčasně bez toho, aby se jim důchody krátily.

Řešilo se tedy, pro které skupiny lidí to má být, nakonec se přistoupilo na to, že to bude čtvrtá skupina, to je nějakých 12 až 14 tisíc lidí. V zamýšlené třetí kategorii bylo lidí zhruba desetinásobek.

Myslím, že je to spíš správný přístup. I z hlediska toho, že opravdu nemůžeme příliš zvyšovat nerovnosti v systému. Je to hledání rovnováhy, je to velmi těžké, je to politické. Za mě jako občana i ekonoma je teď ta rovnováha trefená relativně dobře.

Nižší schodky o 160 miliard

Suma summarum, kolik peněz pro rozpočet, respektive důchodový účet tahle novela ušetří?

Rozpočtové dopady jsou opravdu zásadní. Je to mnohem větší dopad, než konsolidační balíček. Jde o největší zásah do veřejných financí za poslední roky, tedy spolu s již provedenými změnami na předčasných důchodech a valorizacích, které už vláda schválila v předchozích letech.

O dva procentní body hrubého domácího produktu bude nižší schodek v roce 2050. V dnešních korunách a cenách by tímto každý rok kolem roku 2050 byl schodek nižší o 160 miliard korun.

Nyní řešíme schodky celých veřejných financí něco mezi 200 až 300 miliardami, tak toto je více než polovina toho schodku v současných cenách. Je to opravdu zásadní změna. Jsem rád, že vláda k těmto změnám přistoupila, protože to pomůže zvýšit pravděpodobnost, že vy nebo já budeme v budoucnu mít šanci na solidní důchody.

Je tohle ale jediná cesta, protože opoziční SPD tvrdí, že peníze na důchody se dají získat i jinak. Třeba potíráním šedé ekonomiky se prý dá získat 250 až 300 miliard korun, na daňových nedoplatcích prý státu utíká 110 miliard a tak dále. Kromě toho by pomohla prorodinná politika, podpora dostupného bydlení. Nemá opozice pravdu?

Určitě nemá pravdu v tom smyslu, že tato opatření by pomohla tolik jako ta reforma. Ano, pojďme bojovat proti daňovým únikům, ano, pojďme nastavit rodinnou politiku správně. Ale tato opatření budou mít malý dopad oproti velikosti změn, které jsou potřeba pro udržitelnost důchodového systému a které teď vláda navrhuje a schvaluje.

Myslím, že je důležité bojovat proti daňovým únikům. Na univerzitě jsme v tomto týdnu zveřejnili memorandum s generálním finančním ředitelstvím, kde pomáháme finanční správě bojovat proti daňovým únikům. Je to zásadní téma. Stejně tak je důležité potírat šedou ekonomiku, ale nemá cenu se na to ohlížet jako na nějakého jednorožce, na něco zázračného, co nám pomůže řešit důchodový systém. Tyto cíle jsou sami o sobě správné, ale nepomůžou nám řešit problémy důchodového systému, které jsou mnohem větší.

‚Opozice jako pštros‘

Ekonomové sice vesměs tenhle počin vládní koalice oceňují, ale není to v podstatě jenom intelektuální cvičení, když opozice tvrdí, že takzvanou důchodovou reformu hned po svém případném nástupu k moci zruší?

To je zásadní věc, na to si pozvěte politologa. Mě jako ekonoma a občana samozřejmě mrzí to, co slyším. Na jednu stranu chápu, že úpravy parametrů důchodového systému jdou pojmout různě. Já sám rád otevřeně mluvím o tom, že tato vláda se to rozhodla řešit především na té výdajové straně. Příjmy důchodového systému zvýšila jenom omezeně, především skrz změny u dohod o provedení práce a osob samostatně výdělečně činných. Příjmy samozřejmě bylo možné zvýšit více. To je pro mě regulérní debata.

Pokud by opozice říkala, že se jí nelíbí, že vláda málo zvyšuje příjmy, tak jim budu říkat ano, opozice říká smysluplné věci. Ale opozice často říká, že ten problém důchodového systému tady není. Myslím, že jsme strávili minimálně poslední dva roky, někteří lidi dvě poslední dekády, nad vysvětlováním, proč ty demografické změny, ke kterým dochází, vytváří tlak na důchodový systém a na veřejné finance.

Systém, jak ho máme, není udržitelný. Takže já chválím vládu, že se rozhodla pro konkrétní řešení. A pokud by opozice nabízela alternativní řešení, tak já bych proti tomu nic neměl. Ale pokud popírají problém, strkají hlavu do písku jako pštros a říkají, že tady není problém, nepotřebujeme řešení, tak tomu nemůžu fandit.