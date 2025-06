Ekonom Richard Hindls: Zatloukat a vymlčet? Bankám by se aféra s bitcoiny nikdy nestala

Vláda žádá od ministerstva spravedlnosti časový sled událostí, které vedly k miliardovému bitcoinovému daru ve prospěch úřadu. Přijetím a prodejem kryptoměny v hodnotě přibližně jedné miliardy se zabývá také Poslanecká sněmovna. Jak vůbec funguje svět kryptoměn? Ekonom Richard Hindls dále pro Český rozhlas Dvojku zhodnotí výsledky vládnutí Petra Fialy a Andreje Babiše a prozradí, co by i po podepsání kontraktu mohlo ohrozit dostavu Dukovan. Praha 17:25 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richard Hindls | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli aféře s darovanými bitcoiny se ve středu večer sešla Bezpečnostní rada státu a jednala i vláda. Zdá se ale, že s přibývajícím časem schopnost vlády postavit se k situaci čelem selhává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: ekonom Richard Hindls. Moderuje Zita Senková

„Vláda si vybrala taktiku zatloukat a vymlčet problém do voleb. Přijdou prázdniny, možná se objeví jiné aféry a na bitcoiny se zapomene. Bohužel u nás stále převládá názor, že přiznat chybu znamená prohrát,“ říká v pořadu Jak to vidí... ekonom Richard Hindls.

Banky by se chovaly jinak

„Nedělám si iluze, že v jiných zemích je to lepší. Tvářit se ale, že se nic nestalo a že je stát bezchybný, není z pohledu veřejnosti a důvěry dobře. Vyvolá to jen další dotazy, nejasnosti a mýty.“ Už teď se ukazuje, že se o věcech ví minimálně dva roky.

O uvolnění bitcoinů zpátky do oběhu se navíc jednalo mezi ministerstvem spravedlnosti a zástupcem dárce už v lednu. „Člověku by se chtělo skoro smát, kdyby nešlo o tak vážnou věc. Proč neřeknou, že se stala chyba? Všichni přece chybujeme. Všechno by bylo lepší než tato salámová metoda.“

8:25 Když obdržíte bitcoiny, vidíte, odkud přišly. Zjistíte, že peněženka patří mezi podezřelé adresy, říká expert Číst článek

Jádrem všeho nicméně zůstává, jak se to státu se všemi jeho obrannými mechanismy mohlo vůbec stát. Například bankám by se to podle ekonoma nestalo, byť samozřejmě s bitcoiny obchodují.

„Kryptoměny nejsou tabu. Každá banka má ale svůj režim kontroly probíhajících operací. Každému se jistě někdy stalo, že mu volala banka ohledně nějaké podezřelé transakce. Banky jsou v tomto velmi ostražité a jsem přesvědčený, že i v této situaci by se chovaly úplně jinak.“

Jak to mělo být?

Nabízí se tak domněnka, jestli nemělo být všechno vlastně úplně jinak. „Nemohu se zbavit dojmu, že se někde něco pokazilo. Něco prasklo a nevyšlo to. Proč vláda hned na začátku neřekla, že je tady dárce s pochybnou minulostí a že je potřeba ho prověřit?“

„Bohužel dovolila, aby se věc posunula do stínového prostoru, což bitcoinu jako takovému v očích laické veřejnosti uškodí. I když nekalé věci se dají dělat samozřejmě i běžnými peněžními transakcemi,“ dodává Richard Hindls.

Poslechněte si celý rozhovor Českého rozhlasu Dvojka výše.