Přehled tisku: nejúspěšnější rok ve finančnictví, dětské soukromí a plýtvání potravinami na Vánoce

V pátečním tisku se dočtete, že nejrychleji rostoucím odvětvím české ekonomiky je finančnictví. Může za to úvěrový boom doprovázející ekonomiku, píše o tom deník E15. Lidové noviny si všímají, že obyvatelé Česka v důsledku vánočních svátků a slevových akcí vyhodí tuny potravin. A podle Regionálního Deníku přibývá lidí, kteří žádají o invalidní důchod kvůli duševním nemocem. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 22. prosince 2017

E15

Nejrychleji rostoucím odvětvím české ekonomiky je finančnictví, všímá si toho deník E15. Důvodem je úvěrový boom, který provází rostoucí ekonomiku. Už na konci října tohoto roku si banky vydělaly 64 miliard – to je stejně jako za celý, dosud rekordní, loňský rok. Bankovnictví a pojišťovnictví v Česku ve třetím čtvrtletí rostlo o devět procent, tedy asi dvakrát rychleji než zbytek ekonomiky.

Mladá fronta DNES

Nejasné hranici dětského soukromí se věnuje ve své příloze Mladá fronta DNES. Konkrétně se deník zabývá různými pravidly, která rodiče nastavují svým dětem při používání mobilního telefonu. Někteří rodiče znají přístupová hesla svých dětí k sociálním sítím, jiní zase nechtějí své potomky vyloženě „špehovat“ a číst například jejich deníky.

Podle psychologů je ale lepší, aby rodiče se svými dětmi o virtuálním světě mluvili a ptali se například na to, co na sociálních sítích viděli. Pokud chtějí zkontrolovat dětem telefon, je potřeba jim vysvětlit proč. Měli by taky zvážit, jestli je to opravdu nutné.

Lidové noviny

Češi o Vánocích vyhodí tuny potravin, stojí v titulku Lidových novin. Na každého obyvatele Česka ročně připadá zhruba 25 kilogramů vyhozeného jídla, z toho asi kilogram masa. Tato čísla výrazně ovlivňuje právě závěr roku. O vánočních svátcích totiž Češi plýtvají nejvíc. Podle deníku mají díky rostoucím mzdám lidé víc peněz a obchodníci navíc nabízejí slevové akce.

Regionální Deník

Lidí, kteří žádají o invalidní důchod kvůli duševním nemocem, přibývá. Upozorňuje na to regionální Deník. Podle nejnovějších dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky má duševní nemoc každý čtvrtý invalida – tedy téměř sto tisíc lidí. Nejčastější diagnózou jsou úzkosti nebo deprese, další velkou skupinu nemohoucích tvoří schizofrenici. Podle Petra Winklera z Národního ústavu pro duševní zdraví je hlavní příčinou všudypřítomný stres. Pomoc psychiatra proto vyhledává čím dál tím víc pacientů.

Hospodářské noviny

Ochránci přírody varují před údajně vysokou spotřebou vody při umělém zasněžování. Zhruba 40 procent vody totiž podle studie z Alp vůbec neskončí na sjezdovce. Všímají si toho Hospodářské noviny. Skiareály s tvrzením ekologů ale nesouhlasí, podle nich je množství vody využité na zasněžování zanedbatelné a většina vody se vrací zpět do krajiny.

Podle Jiřího Flouska ze Správy Krkonošského národního parku se na hektar sjezdovky spotřebuje zhruba milion litrů vody. Na území Krkonošského národního parku je zhruba 650 hektarů sjezdovek, z toho se téměř 500 hektarů zasněžuje. Podle ekologů to má negativní vliv na půdu a vodu.

Právo

Řada neplatičů v bytových domech se vyhýbá poplatkům za správu domu vyhlášením bankrotu. Podle deníku Právo dlužníci spoléhají na to, že za ně poplatky zaplatí ostatní sousedé. V opačném případě by to totiž znamenalo odstavení dodávek nebo služeb pro celý dům. Šance domů na vrácení peněz by přitom letos díky upřednostnění pohledávek za služby v činžovních domech měly být vyšší.