Elektorát je navzdory bitcoinové kauze stabilní, krok STAN je snaha o zviditelnění, míní politolog
Koaliční vztahy jsou podle předsedy STAN Víta Rakušana po středečním jednání s ministryní spravedlnosti Evou Decroix z ODS na stále stejné úrovni. Vedení hnutí očekává, že ministryně v pátek vysvětlí okolnosti odchodu koordinátora pro objasnění bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. „Reagují na aktuální situaci, ale viděl bych to jako snahu zviditelnit se dva měsíce před volbami,“ říká Michal Pink z Katedry politologie FSS Masarykovy univerzity v Brně.
Jak z vašeho pohledu vyznívá závěr středečního jednání vedení hnutí STAN s ministryní spravedlnosti Evou Decroix?
Díval bych se na to optikou nadcházejících voleb. Máme do nich dva měsíce, máme předvolební kampaň a hnutí STAN je politickou stranou, jehož voliči se rozhodují dost na poslední chvíli.
Vztahy v koalici jsou podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana po včerejším jednání vedení STANu s ministryní spravedlnosti Evou Decroix z ODS na stále stejné úrovni. Co dalšího může kauza přinést popisuje politolog Michal Pink.
Jeho strategie do určité míry může, ale také nemusí kopírovat to, že nespokojený volič hlavních tří vládních stran hledá tu nejbližší alternativu, kterou jsou v tuto chvíli Starostové a nezávislí.
Nějakým způsobem reagují na aktuální situaci, ale dával bych to do těchto souvislostí a viděl bych to jako jejich snahu zviditelnit se dva měsíce před volbami.
Je důležité, jaké jsou vztahy v koalici? A není logické, že do nich začne promlouvat předvolební kampaň?
To je něco, s čím se nedá nic dělat. Jedna z věcí, kterou jsme mohli slyšet bylo, že STAN by mohl z vlády odejít. To v tuto chvíli nemá vůbec žádný smysl a jenom by si tím uškodili. To, co zatím vidím, je snaha se za každou cenu zviditelnit, dostat se na veřejnost, do povědomí voličů a tím na sebe maximalizovat pozornost.
V minulých týdnech analytici opakovali, že bitcoinová kauza zatím nemá zásadní vliv na volební preference. Očekáváte, že se to může v nadcházejících dvou měsících změnit?
Myslím si, že ne. Politické strany jsou z hlediska elektorátů do značné míry stabilní a v nadcházejících týdnech bude převládat to, že vlažní provládní i opoziční voliči se ve svých názorech budou utvrzovat. Ale ne, že by došlo k nějakému zásadnímu přeskupení.
Klidnější přístup
S tím souvisí další věc, na kterou se chci zeptat – přístup opozice k této kauze. Jak ho vnímáte? V posledních dnech přinášíme vyjádření z vládních ODS nebo STANu. Dá se říct, že přístup opozice je vlažnější?
Opozice cílí na trošku jiný elektorát a má své strategie. Musíme zvážit, že je 7. srpna, to znamená polovina léta. Citlivost voličů, a obecně dospělé populace na tato témata, je úplně jiná 10. září nebo 5. června, takže uvidíme, co to přinese za měsíc. Opozice si jde svoji vlastní cestou a hledá tam, kde v tuto chvíli ví, že najde to, co potřebuje.
V pátek má ministryně spravedlnosti vystoupit na tiskové konferenci a vysvětlovat okolnosti ukončení působení koordinátora pro objasnění bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. Očekáváte, že tím aktuální epizoda téhle kauzy skončí a bude po formální stránce uzavřena?
Možná ano, ale záleží, jak to bude ostatním vycházet. Na zítřejší finální zprávu se můžou odvolávat, mohou se k tomu chtít vracet a tak dále. Možné to je, ale uvidíme, co nám přinesou nadcházející dny a jaké budou aktuální voličské nálady.
Kauzu dál vyšetřuje policie a státní zastupitelství, v práci pokračují také najatí auditoři. Očekáváte, že během těch dvou měsíců do voleb se ohledně podstaty kauzy můžeme dozvědět něco zásadního?
Když se podíváme na podobné kauzy do minulosti, tak si myslím, že dva měsíce je příliš krátká doba, aby to přineslo zásadní nové informace. Spíš bych to očekával v delším časovém období.