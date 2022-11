Na jaderné reaktory se bude stát fronta. Děláme vše pro to, abychom byli v jejím čele, říká Pleskač z ČEZ

Do středy mají zájemci o stavbu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech předložit své nabídky. „Tím hlavním a jediným kritériem, podle kterého budeme ve finále určovat pořadí uchazečů, je cena za vyrobenou MWh. Ta bude zohledňovat jak investiční, tak budoucí provozní náklady a případná rizika,“ popisuje Tomáš Pleskač, člen představenstva společnosti ČEZ. Praha 21:40 29. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do středy mají zájemci o stavbu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech (na snímku) předložit své nabídky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kdybychom byli přesvědčeni, že někdo nedodává bezpečnou elektrárnu, tak je samozřejmě vyřazen. Pochybnosti o kvalitě by se projevily v rizikových přirážkách, které by zhoršily cenu. Máme ten model nastavený tak, že se všechny faktory přepočtou do ceny vyrobené elektřiny,“ vysvětluje Pleskač.

Právě cenová stránka nabídek prý ovšem bude jednou z nejdůvěrnějších informací, ke které bude mít přístup jen zlomek hodnotitelů. ČEZ očekává, že obdrží trojici nabídek, z nichž každá bude mít několik desítek tisíc stran ve formátu A4 včetně technické dokumentace.

K analýze si je rozdělí tým 190 expertů, přičemž vyhodnocování bude probíhat v uzavřených místnostech, do nichž budou mít přístup pouze předem prověření lidé, kteří si nemohou smět vzít mobilní telefon a jiné zařízení, popřípadě ani poznámkový blok.

Výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech by měla začít v roce 2029, zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2036. Pleskač nepředpokládá, že by výstavbu bylo možné urychlit, ostatně přípravy tendru zabraly pět let a smlouvu s jeho vítězem může stát uzavřít nejdříve na konci roku 2024.

„Nový blok je zárukou levnější elektřiny, zvláště v kontextu současných cen na trhu.“ Tomáš Pleskač

„Jsem přesvědčený, že nový blok je zárukou levnější elektřiny, zvláště v kontextu současných cen na trhu. A je třeba připomenout, že elektrárna bude po svém spuštění zárukou stability z hlediska dodávek i ceny, a to velmi pravděpodobně až do konce tohoto století,“ zdůrazňuje v rozhovoru Pleskač.

Fronta na reaktor

O výběrové řízení, jehož součástí je i opce na výstavbu šestého bloku v Dukovanech a dvou dalších v Temelíně, se zajímají francouzská společnost Edf, americký Westinghouse a jihokorejská KHNP.

Právě francouzská společnost se aktuálně potýká s velkými finančními problémy a zároveň zápolí se zprovozňováním reaktorů ve Francii, které jsou kvůli špatnému technickému stavu odstavené.

„Vypadá to na velkou renesanci jaderné energetiky. Uvidíme, jaká bude schopnost dodavatelů stavět a odlévat reaktory.“ Tomáš Pleskač

Podle Pleskače jde ale o dlouhodobý projekt a věří, že společnost se s těmito provozními problémy vypořádá. Zároveň nepředpokládá, že by tendr ovlivnil spor společností Westinghouse a KHNP ohledně tendru na výstavbu elektrárny v Polsku.

Budoucností české energetiky je podle ředitele divize nová energetika v kombinaci obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren, ať už velkých bloků nebo malých modulárních reaktorů.

Kvůli energetické krizi by prý v Evropě mohla vzniknout fronta na nové reaktory, které hodlá stavět Polsko, o jejich poválečné obnově uvažuje Ukrajina a hlásí se i pobaltské státy, Francie nebo Belgie.

„Vypadá to na velkou renesanci jaderné energetiky. Uvidíme, jaká bude schopnost dodavatelů stavět a odlévat reaktory. Může se stát, že se na ně bude stát fronta. Děláme vše pro to, abychom byli na čelních místech,“ deklaruje Pleskač.

