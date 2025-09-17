Elektrárna na střeše školy i chytré topení. České Budějovice ročně ušetří až 20 milionů korun
Miliony korun ročně ušetří českobudějovická radnice díky takzvanému Energetickému projektu úspor v městských budovách. Díky němu devět areálů po celém městě využívá úsporná zařízení, která šetří spotřebu elektřiny, vody nebo tepla. Jedny z největších úprav dopadly například na Základní školu Oskara Nedbala ve čtvrti Čtyři Dvory.
„Tady byl obrovský problém, že když se tělocvična stavěla, tak tenkrát, nevím, z jakého důvodu se sem nandaly zářivky, i když už byla technologie led a po třech letech fungování tělocvičny třetina světel nefungovala,“ ukazuje ředitel základní školy Oskara Nedbala Miroslav Poláček na strop jedné ze dvou tělocvičen ve škole.
Osvětlení se vyměnilo. Teď je možné natavit intenzitu světla, a to je pro školu velký přínos. Kromě osvětlení má škola podle ředitele zateplené všechny budovy včetně střech, nainstalované fotovoltaické elektrárny, moderní vzduchotechniku nebo spořiče vody.
Miroslav Poláček si také chválí systém řízení topení. Každý radiátor ve škole má totiž svojí hlavici, která je centrálně řízená. „Umožňuje mi to naprosto neuvěřitelné věci, vypínat, regulovat jednotlivé třídy a jednotlivé objekty,“ popisuje.
Veškerá opatření a modernizace se už teď začínají projevovat na rozpočtu školy. Kvůli velikosti byly roční náklady na energie obrovské. Za rok za ně škola platila 3,5 milionu korun. Po úsporných opatřeních pouze dva.
Energetický projekt úspor, tzv. EPC, pomáhá kromě základní škole Oskara Nedbala dalším pěti základním a jedné mateřské škole nebo dvěma domovům pro seniory. Ročně díky němu město ušetří až 20 milionů korun.
„Rozpočet města kolem tří miliard korun je daleko větší. Ale tady mezi těmi objekty tu energii sdílíme, takže nám to město pak velmi efektivně funguje,“ říká primátorka města Dagmar Škodová Parmová (ODS).
Rozsáhlý projekt
Inovace a opravy na zapojených budovách stály dohromady 350 milionů korun s tím, že podíl města je přibližně 100 milionů korun. Zbytek pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí a výnos z úspor v těchto budovách za příštích deset let. Podle náměstka primátorky Michala Šebka (ODS) uvažuje vedení města o zapojení dalších městských objektů.
„Počítáme s tím, už jsme to zadali, vyhledáváme vhodné budovy, akorát už ho nebudeme dělat na devíti objektech najednou. Zaměřujeme se na školské budovy, sociální zařízení a jsou to ty, kde dneska z hlediska infrastruktury a jejich vybavení jsou v tom nejhorším stavu,“ vysvětluje Šebek.
Podle Martina Hvozdy, jednatele společnosti Enetiqa, která projekt zajišťovala, díky tomu město získalo na svém území zatím největší fotovoltaickou elektrárnu. Ta přesahuje 1 MW peak. V rámci energetického projektu podle Hvozdy takto velká instalace ještě nebyla.
„Ten projekt je zajímavý opravdu tím, jak je rozsáhlý, co do počtu instalovaných prvků. Není tady totiž žádný dominantní objekt, či technologie, která by byla zásadní,“ tvrdí Hvozda. V Česku je zatím dokončených 300 EPC projektů na 1100 budovách.