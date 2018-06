Elektrárna Počerady se přidala k žalobě proti limitům znečištění ovzduší, i když se Česko nepřipojilo

ČEZ jako akciovku zajímá jen výdělek, ale ochranu veřejných zájmů neřeší, kritizuje aktivista

„V ČEZu drží 30 % prostředků soukromí investoři. Pokud by ČEZ financoval nové jádro, tak by třeba dalších 20 let nevyplácel dividendy. To se malým akcionářů nelíbí,“ říká Jan Rovenský z Greenpeace.