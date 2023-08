Elektrický proud ročně zabije desetitisíce ptáků. Díky ,zviditelňovačům‘ se jim vyhnou, věří ministerstvo

Desítky tisíc ptáků ročně v Česku zahynou po tom, co narazí do drátů elektrického vedení. Ministerstvo životního prostředí proto vydalo metodický pokyn, podle kterého musí energetické firmy vodiče v rizikových oblastech označovat. Díky takzvaným zviditelňovačům by ptáci měli překážky včas zaregistrovat a dokázat se jí vyhnout. Praha 7:00 13. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sami energetici nový pokyn vítají | Zdroj: Profimedia

Labutě a další velcí ptáci jsou k nárazům do drátů nejnáchylnější. „Třeba dropi, jeřábi, čápi a další. Pro ptáka, který překážku spatří na poslední chvíli, je těžké, aby se jí při manévrování vyhnul,“ vysvětluje Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické.

Ptáci navíc při letu nemusí dráty vidět, a to i když má mnohem lepší zrak než člověk. „Je nutné si uvědomit, že ptáci se při letu nedívají přímo před sebe. Ale když mají pocit, že mají před sebou volný prostor, tak sledují, jestli jim nehrozí nějaké nebezpečí kolem,“ popisuje Lukáš Viktora.

Největší riziko představují pro ptáky dráty v blízkosti rybníků. Právě takové oblasti Ministerstvo životního prostředí zařadilo mezi ty, které energetici budou muset označit.



„Podobně rizikové je okolí významných vodních troků, které slouží ptákům jako orientační body při přeletech nebo místa, kde najdou potravu. Dále se jedná o tokaniště a zimoviště tetřívka a dropa,“ říká mluvčí rezortu Lucie Ješátková.

Na dráty proto budou energetici instalovat takzvané zviditelňovače.

„To můžou být třeba takové koule, jak se používají v rámci bezpečnosti letového provozu. Nebo se používají takové praporce, mají obdélníkový tvar. Pak se dají použít i speciální spirály,“ popisuje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny, která na pokynu s ministerstvem spolupracovala.

Jednotné požadavky

Sami energetici nový pokyn vítají. Úřady totiž dostaly jasná pravidla pro schvalování nových vedení.

„Urychlí posuzování staveb elektrického vedení a sjednotí požadavky orgánů ochrany přírody,“ dodává mluvčí ČEZu Soňa Hollingerová.

Podle Lubomíra Budného z EO.Nu energetici při instalaci zviditelňovačů na stávajících vedeních ale v některých případech musí přerušit dodávky elektřiny. „Je to třeba v situacích, kdy ochranné prvky instalujeme na vedení nad vodní plochou, kdy dráty musíme sundat, nainstalovat ochranné prvky a následně vedení vrátit zpět,“ popisuje.



Ministerstvo už před několika lety vydalo metodický pokyn, který má předcházet riziku úrazů ptáků elektrickým proudem na nevhodných konstrukcích sloupů. Podle ornitologů by ptáky před zraněním a usmrcením nejlíp ochránilo uložení elektrického vedení do země. Ne všude je to ale možné. Českem vede na 250 tisíc kilometrů různých typů elektrických vedení.