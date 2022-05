Teď máme zásobu plynu na tři až čtyři měsíce. Ovšem v zimě by to bylo méně, říká náměstek Neděla

Za elektřinu jsme platili v dubnu o 30 procent vyšší cenu než před rokem. Zemní plyn podražil ještě víc a stoupají i ceny tuhých paliv nebo teplé vody. Ministerstvo průmyslu a obchodu kvůli tomu chystá zvláštní energetický tarif, který by měl pomoci potřebným. Finální návrh bude hotový v řádu dnů, maximálně týdnů, řekl pro Český rozhlas Plus náměstek resortu René Neděla. Praha 22:06 17. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plynová kompresní stanice Kouřim. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V rámci zvláštního energetického tarifu by měl stát dotovat část ceny u dodavatelů energií tak, aby snížil výslednou cenu pro spotřebitele. A obsahovat by měl i motivační prvek ve vztahu k celkovému objemu spotřeby, vysvětluje host Interview Plus.

„Není jednoduché vymyslet mechanismus, který by lidi penalizoval. Který by říkal, jaká má být spotřeba. To klíčové je teď být vzorem v oblasti energetických úspor a přimět lidi, aby změnili chování,“ říká Neděla s tím, že lidé by se měli chovat rozumně a šetřit energiemi.

Stát by měl jít příkladem, myslí si Neděla – například ministerstvo průmyslu a obchodu od začátku roku přes víkendy nevytápí budovu a vyzývá zaměstnance, aby zbytečně neužívali výtahy.

Dalším nástrojem, který vláda pro řešení energetické krize chystá, je institut státního obchodníka, zapojila by se i Správa státních hmotných rezerv. To, co státní aparát teď řešil domluvou s jednotlivými obchodníky, by novému subjektu mohl jednoduše nařídit, osvětluje.

„Kdyby tady existoval státní obchodník, tak se mu dá jako úkol, aby teď řešil k nákup plynu, když je dražší, než kdyby si obchodníci plyn na zimu objednali,“ popisuje Neděla.

Do budoucna by se mohl takový státní obchodník rozšířit i na oblast energií a starat by se mohl třeba o zranitelné zákazníky, navrhuje náměstek. Tento státní obchodník by byl konkurentem soukromých dodavatelů. Ani v tomto případě ještě nezaznělo poslední slovo, připouští Neděla.

Zásoby na čtvrt roku

Obavy z příští zimy vedou k rychlému plnění zásobníků plynu a vláda počítá i s tím, že by dodávky z Ruska mohly ze dne na den skončit, ujišťuje Neděla. Pokud by přišel náhlý výpadek, se současnými zásobami by Česká republika vydržela tři až čtyři měsíce.

„Ale když přijde zima, tak se odčerpávání ze zásobníků zrychluje,“ připouští náměstek.

Ohledně dopravy plynu z jiných států, než je Rusko, se aktuálně vedou debaty, tvrdí: „Fyzicky sem dokážeme dostat i norský plyn. V minulých dnech tu byla informace o LNG z Chorvatska. Jsou i určité hypotézy a teorie o tom, že by se sem dostal LNG i z dalších zemích,“ říká Neděle. Jednání o transportu se vedou například s Polskem.