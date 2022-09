Fiala: Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud

Současná vláda udělala pro zajištění energetické bezpečnosti České republiky podle premiéra Petra Fialy (ODS) za tři měsíce více než předchozí vlády s účastí ANO za osm let. Fiala to v úterý uvedl na schůzi Senátu, jejímž tématem je pomoc občanům a firmám s nárůstem cen energií. Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud, řekl premiér k vládnímu návrhu na zastropování cen energií, které má Parlament schválit do týdne. Praha 12:20 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Za tři měsíce jsme k posílení energetické bezpečnosti naší země udělali víc než dvě vlády ANO za uplynulých osm let,“ prohlásil premiér. Podle něj na jaře hrozilo, že v zimě bude Česko bez plynu kvůli závislosti na jeho dodávkách z Ruska.

Nyní jsou zásobníky plynu naplněny 85 procent. „Plyn na zimu po všech těch krocích, co jsme udělali, máme zajištěný,“ podotkl. Čím víc se bude plynem šetřit, tím déle vydrží. „Neznamená to, že se teploty mají snižovat na absurdní stupně nebo že má doma někdo mrznout,“ dodal premiér.

Vláda podle Fialy nyní chce zajistit dostupné ceny energií, proto v pondělí navrhla jejich zastropování. Náklady na topení by tak měly být zhruba stejné bez ohledu na to, jestli domácnosti vytápí elektřinou nebo plynem. „Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud,“ dodal premiér.

Hospodářský výbor minulý týden vyzval vládu, aby národní opatření řešení nárůstu cen energií obsahovalo variantně úplné oddělení cen plynu od elektrické energie a stanovení maximálních cen plynu určeného pro výrobu elektrické energie dodávané tzv. závěrnými zdroji, cen elektrické energie pro koncové zákazníky a zastropování marží pro obchodníky s energiemi.

Vláda v pondělí stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci zaplatí za silovou elektřinu maximálně 6000 korun včetně DPH za jednu megawatthodinu (MWh), plyn bude stát maximálně 3000 korun za MWh.

Vliv na výši záloh bude mít stanovení cenového stropu již v listopadu. Za stejné ceny by měly nakupovat i samosprávy či veřejné instituce prostřednictvím státního obchodníka s energiemi.