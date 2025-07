Elektrizační soustavu máme v dobré kondici. Výpadek zvládáme dobře, věří šéf komory obnovitelných zdrojů

Provoz všech rozvoden přenosové soustavy v Česku se po rozsáhlém výpadku podařilo opět zprovoznit. V těchto chvílích se postupně obnovují dodávky elektřiny v distribučních sítích jednotlivých krajů. Informoval o tom provozovatel přenosové soustavy ČEPS. „Musíme dobře zanalyzovat, co se stalo. Nějaká závada se vždy čas od času stane,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Rozhovor Praha 17:33 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výpadek zvládáme dobře, věří šéf komory obnovitelných zdrojů (ilustrační foto) | Foto: Jon Nazca | Zdroj: Reuters

Podle ČEPSu stál za výpadkem proudu pád fázového vodiče. Můžete vysvětlit, jak k tomu mohlo dojít?

Podle toho, jak je to uvedeno v té stručné zprávě, tak to vypadá, že opravdu spadl jeden z drátů na stožárech nejvyššího napětí.

Sice jsme zažili částečný blackout nebo výpadek sítě, ale vypadá to, že jsme to zvládli, popisuje předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa

Mohly v tom roli sehrát i nějaké vyšší letní teploty?

Nabízí se to. Teploty jsou opravdu vyšší a vliv na vrchní vedení určitě vysoké teploty mají jako na každý jiný materiál. Vlivem teploty se mění vlastnosti a zvětšuje nebo zmenšuje se objem. Ale na druhou stranu teploty dnes (v pátek) jsou o něco nižší než v posledních dnech nebo týdnech. Takže těžko soudit takto bez informací.

Jak se na takových situacích můžou podílet obnovitelné zdroje? Nemohlo dojít k přetížení sítě kvůli dodávkám ze solárních panelů?

Upřímně řečeno, zaslechl jsem hned po prvních desítkách minut nějaké zmínky o vině na straně obnovitelných zdrojů. Myslím si, že to samozřejmě není vyloučeno. Nedávno při incidentu ve Španělsku se to také vyhodnocovalo.

Nicméně v České republice jsme v situaci – i v oblasti fotovoltaických elektráren a jejich instalovaném výkonu, kdy se domnívám, že nám to nehrozí. Pokulháme v objemu instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů a myslím, že nás se to týkat nemůže.

Incident ve Španělsku Na konci dubna zasáhl Španělsko celostátní výpadek elektrické sítě, který trval od poledne do pozdních večerních hodin. Výpadek ovlivnil i sousední Portugalsko. Blackout měl více příčin, přispělo k němu ale nevhodné počínání provozovatele sítě Red Eléctrica a některých elektráren, jak uvedla španělská ministryně pro energetiku Sara Aagesenová. Výpadek podle ní vyvolalo přepětí, na nějž síť nebyla schopná reagovat.

Budete to šetřit? Myslíte, že by bylo dobré mít přesnou analýzu, abyste se i vy jako Komora obnovitelných zdrojů energie zajímali o to, jestli tam je potenciální přínos tohoto faktoru?

Určitě. Ještě bych tedy rád uvedl, že obnovitelné zdroje ze svého principu, protože to jsou decentralizované zdroje, mají naopak pozitivní vliv, dodávají na velkém území, na mnoha místech.

Je to v tomto ohledu výhoda oproti velkým konvenčním zdrojům, které když vypadnou, tak je to opravdu velký problém. Podobně jako nyní, když vypadla jedna z největších linek v elektrizační soustavě.

Ostatně když se debatovala situace ve Španělsku, kde nebylo potvrzeno, že za výpadek může konkrétní jeden zdroj, ale byl to sled nějakých událostí, kde byly také některé zdroje, nejenom obnovitelné.

Dneska pokud obnovitelné zdroje, i konkrétně fotovoltaická elektrárna – ať už ta domácí na rodinném domě, na nějakém objektu s větším instalovaným výkonem, anebo ta pozemní – pokud je vybavena dobrou certifikovanou technologií, tak elektronika je schopná pružně reagovat na situaci v síti a mnohdy jí i pomoci.

Například třeba větrné elektrárny dneska svými parametry dokážou elektrizační soustavu držet.

Všechny rozvodny přenosové soustavy jsou uvedeny zpět pod napětí. V tuto chvíli probíhá obnova dodávek elektřiny na úrovni distribuční sítě. — ČEPS (@Skupina_CEPS) July 4, 2025

Ochranné mechanismy

Jaké fungují ochranné mechanismy proti možným výkyvům nebo nestabilitě rozvodové sítě, na kterou se často upozorňuje v souvislosti s připojováním dalších obnovitelných zdrojů? Nemá to souvislost s tím současným výpadkem, o jehož původu nebo příčinách ještě nic nevíme?

Myslím, že elektrizační soustavu opravdu máme relativně v dobré kondici. Neznamená to, že ji nemáme dále modernizovat, rekonstruovat a posilovat, abychom mohli připojovat další. Ale je důležité mít dobře nastavené podmínky pro připojování a ty máme v České republice nastavené opravdu velmi dobře.

Pokud dodržíme pravidla, která máme – a požadavky na připojené zdroje, včetně obnovitelných zdrojů a nejmenších fotovoltaických elektráren, máme jedny z nejpřísnějších – pak ty jednotlivé technologie, jednotlivé výrobny včetně malých, jsou vybavené tak, že dokážou síť v lepším případě i podržet, když dojde například k rozkolísání napětí nebo frekvence, anebo minimálně se bez toho, aniž by negativně ovlivnily síť, odpojit.

Co podle vás ukázal páteční výpadek? Co je potřeba vylepšit, na čem je potřeba pracovat?

Myslím si, že asi v ničem nemůžeme mít stoprocentní jistotu. Nějaká technická závada bude vždycky možná a čas od času se stane. Myslím si, že musíme dobře zanalyzovat, co se stalo, a pokud to půjde, udělat nějaké opatření. V tomto ohledu jsem byl zvědavý právě na výsledky, až se dozvíme, co se stalo.

Pokud je příčina opravdu na jednom místě, na jednom spadlém fázovém vodiči, ještě na jedné fázi z těch tří firem, které máme v elektrizační soustavě, jak to, že při takzvaném pravidlu N-1, které zjednodušeně znamená, že všude v naší elektrizační soustavě, pokud se jeden prvek porouchá nebo přeruší, ať už je to vedení nebo například nějaký velký energetický zdroj, tak by soustava měla být schopná přepojením se z ostatních bodů udržet.

Jsem na to sám zvědavý. Věřím, že už ty zprávy jsou pozitivní. Všechny rozvodny ČEPSu jsou již zpátky v síti a teď dochází k obnovování dodávek. Myslím si, že v tomto ohledu to vypadá, že sice jsme zažili částečný blackout nebo výpadek sítě, ale že jsme to zvládli. Doufám, že to nezakřiknu, že to zvládáme dobře.