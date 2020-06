Besip navrhuje povinnost nošení helmy na elektrokole. Varuje před rizikem nehody

Popularita elektrokol mezi lidmi stoupá. Jsou rychlejší a i méně zdatní cyklisti s nimi bez problémů vyšlápnou prudký kopec. Jenže s vyšší rychlostí kol s elektrickým pohonem roste i riziko nehody. Besip chce proto prosadit, aby všichni lidé na elektrokolech museli povinně nosit helmu - a to bez ohledu na věk. V současné době ji totiž musí mít jen děti do 18 let. Praha 21:14 6. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městská kola | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Elektrokola jsou podle šéfa Besipu Tomáše Neřolda v provozu nebezpečnější než ta klasická. Třeba tím, že dokážou ve chvilce výrazně zrychlit. Právě proto by na nich povinnost nosit helmu zavedl. „Do budoucna bych viděl vhodné, aby byla legislativně ta povinnost helmu nosit zavedená,“ říká Radiožurnálu.

Náhlé zrychlení kola s elektrickým pohonem může cyklistu zaskočit. Jaké rychlosti může dosáhnout, upřesňuje odborník na elektrokola Radek Hruška. „Jakmile zákazník vytvoří nějaký tlak do pedálu, tak na to elektrokolo reaguje a dochází při pomoci k maximální rychlosti až 25 km/h.“

Někteří lidé si také nechávají svá elektrokola upravit tak, že můžou jet rychlostí i 50 kilometrů za hodinu. Radek Hruška ale upozorňuje na to, že jsou podobné úpravy nezákonné.

„Jednak to odporuje české legislativě a jednak si myslím, že je to i nebezpečné. Pro představu: crashtesty aut se dělají při rychlosti 50 km/h. Představa, že v 50kilometrové rychlosti někam vrazí cyklista, mnohdy ještě ve věku seniorů, tak je to dosti nebezpečné, ale vím, že elektrokola po úpravě mohou přesáhnout i rychlost 50 km/h,“ vysvětluje Hruška.

Schází podpora

Návrh Besipu na povinné nošení helem při jízdě na elektrokolech ale nemá podporu ministerstva dopravy. Podle něj by se musel změnit silniční zákon a o tom teď resort neuvažuje.

„Eventuální uzákonění užívání přilby na elektrokole záleží na tom, jak je elektrokolo vymezeno. Muselo by být definováno zvlášť, mimo kategorii jízdního kola,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Případnou změnu legislativy, která by povinnost nosit helmu na elektrokole zavedla, by museli podpořit i zákonodárci - jenže ne všichni jsou pro.

Výhrady má třeba předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO). „V tomto případě se já více přikláním k osobní odpovědnosti každého, že by si měl ručit za své zdraví. Proto pro návrh povinného nošení helmy na elektrokole nebudu hlasovat,“ řekl Radiožurnálu.



Návrh Besipu by nepodpořil ani místopředseda podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský (Piráti). „Asi 80 % vážných úrazů je v případě lidí, kteří nemají helmu. Nicméně myslím si, že by to mělo jít formou vzdělávání, dodatečné kampaně nebo ankety. Spíše bych to nenařizoval zákonem,“ říká.

V Evropě musí nosit helmu na elektrokolech bez ohledu na věk jen cyklisti ve Finsku. V ostatních zemích unie to pro dospělé povinné není.