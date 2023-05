‚Mám vnitřní zlomeninu kolene a před sebou pět měsíců hojení.‘ Nehod na elektrokoloběžkách přibývá

Počet nehod při jízdě na elektrokoloběžkách se v roce 2022 v Česku zvýšil o 68 procent. Vyplývá to ze statistik České asociace pojišťoven. Stále oblíbenější možnost individuální dopravy s sebou totiž nese rizika.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chtěl jsem se projet po cyklostezce a nezvládl jsem manévr v zatáčce. Vůbec jsem nevěděl, jaké jsou limity té elektrokoloběžky, popisuje pan Karel. Zranění bude léčit 5 měsíců

„Člověk musí dávat hodně pozor, předvídat, mít oči kolem celé hlavy, bych řekl,“ tvrdí pan Jan, který elektrokoloběžku používá. „Ti, co jezdí na chodníku mezi lidmi, to jsou vrazi. Když někoho srazí, bude mít co dělat,“ obává se.

Zranit se může i řidič elektrokoloběžky. „Mám frakturu hlavice holenní kosti, je to vlastně vnitřní zlomenina kolena, mám před sebou pět měsíců hojení,“ popisuje pan Karel z České Lípy z nemocničního lůžka.

„O víkendu jsem se chtěl projet po cyklostezce a nezvládl jsem manévr v zatáčce. Vůbec jsem nevěděl, jaké jsou limity elektrokoloběžky. Na rovině, po městě je to něco jiného než v kopcovitém terénu. Když člověk jede z kopce, tak je těžiště koloběžky vepředu. Stačí štěrk na cestě a člověk letí,“ popisuje.

O přibývajících úrazech ví Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.

„Přesná čísla neevidujeme, ale je zřejmé, že se úrazy na elektrokoloběžkách začínají stávat běžnou součástí služeb našich záchranářů a že začínají dotahovat úrazy na elektrokolech,“ shrnuje mluvčí zdravotníků Michael Georgiev.

Zatímco u cyklistů už jsou ochranné prostředky běžnou součástí výbavy, jezdci na koloběžkách je podle Georgieva využívají méně. „Jezděte opatrně a hlavně s přilbou,“ zdůrazňuje mluvčí.