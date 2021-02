Brno zakáže parkování sdílených elektrických koloběžek mimo vyhrazená místa

Magistrát se na tom domluvil se třemi firmami, které ve městě stovky těchto koloběžek provozují. Vedení Brna tak chce zabránit odkládání vypůjčených vozítek na místech, kde překáží hlavně chodcům.

„Uživatel, který by nezaparkoval na dané místo, tak by výpůjčka nebyla ukončena,“ upřesnil pro Český rozhlas Brno radní Petr Kratochvíl z ODS. Systémy sdílených koloběžek by pomocí GPS signálu umožnily jejich vrácení jen na desítky vyznačených míst.

Omezení začne platit od dubna. Konkrétní lokality magistrát ještě upřesní.

„Aby byla parkovací místa rozmístěná tak, aby byla sto metrů od sebe v maximální vzdálenosti,“ říká jeden z provozovatelů služby Jiří Hofr.