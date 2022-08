Změna pro rychlé a těžké elektrokoloběžky: řidiči si musí od roku 2024 sjednat povinné ručení

Rychlé elektrokoloběžky budou muset mít v budoucnu sjednané povinné ručení - stejně jako auta nebo motorky. Novinka, která vyplývá ze směrnice Evropské unie, začne platit od roku 2024. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se bude vztahovat na elektrokoloběžky, které mohu jet rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu. Pokud jezdec na takové elektrokoloběžce způsobí nehodu, dostane poškozený nově peníze přímo od pojišťovny. Praha 9:03 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povinné ručení se bude týkat i sdílených koloběžek, ty však už pojištěné jsou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Moje koloběžka jede maximální rychlostí 65 kilometrů za hodinu. Kamarádova koloběžka jede maximálně 85 kilometrů za hodinu,“ říká Honza a jeho kamarád.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké změny platí pro elektrokoloběžky od roku 2024

Oba budou muset mít od roku 2024 uzavřené povinné ručení, protože jejich elektrokoloběžky jezdí rychleji než 25 kilometrů za hodinu. Sjednat si je budou muset ale i další majitelé robustních koloběžek a elektrických motorek, vysvětluje mluvčí ministerstva financí Nikola Morava.

„A také vozidla s deklarovanou s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, pokud provozní hmotnost bude vyšší než 25 kilogramů,“ říká Morava.

Nové nařízení má zjednodušit proces odškodnění v případě, kdy jezdec na elektrokoloběžce někoho zraní nebo způsobí dopravní nehodu.

„Aby bylo zajištěno řádné odškodnění případných obětí dopravních nehod, které jsou způsobeny těmito elektrokoloběžkami. Určitě to není žádná svévole zákonodárce, aby od občanů vybral další pojistné,“ pokračuje právnička Lucie Žulavské z České asociace pojišťoven.

Povinnost i pro pojišťovny

Povinné ručení pro elektrokoloběžky budou muset nabízet brzy všechny tuzemské pojišťovny. Třeba Slavia má už teď obdobný produkt v rámci pojištění odpovědnosti, ročně stojí několik stovek korun, vysvětluje mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

„Každý, kdo má u nás uzavřené pojištění občanské odpovědnosti – lidově nazývané pojistka na blbost – s pojistnou částkou vyšší než deset milionů korun, dostane tuto novinku automaticky. Kdo si ji zvolí samostatně nebo v rámci jiné kombinace, zaplatí za celý rok necelých 400 korun,“ přibližuje Bálek.

Když hoří elektrokoloběžka, není to jen na pár minut hašení. ‚Není univerzální postup,‘ vysvětlují hasiči Číst článek

Generali Česká pojišťovna pak zakomponovala krytí škod pro elektrické koloběžky do pojistky na auto. „Pojištěné jsou ty škody, které řidič způsobí při jízdě na koloběžce. Kryty jsou případy do jednoho milionu korun a spoluúčast je nastavena na tisíc korun. V balíčku auto pojištění plus je toto připojištění zahrnuto automaticky, v ostatních případech stojí 49 korun na rok,“ prozrazuje mluvčí Jan Marek.

Cena povinného ručení by se podle Ministerstva financí měla určovat podle technických parametrů od výrobce elektrokoloběžky. A pojištění se dotkne třeba i těch sdílených ve městech od společnosti Bolt. Podle její mluvčí Lucie Krahulcové už mají všechny koloběžky a kola pojištěné.

„Uživatelé naší aplikace jsou už během jízdy pojištěni. Máme zřízeny dva typy pojištění – úrazové a odpovědnosti za škodu. Uživatelé se tak nemusí o nic starat, jen dodržovat zákony a bezpečnostní pravidla,“ říká.

Podobné produkty využívá i další vlastník sdílených elektrických kol a koloběžek, společnost Lime.