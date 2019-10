Praze vadí problémy s koloběžkami, provozovateli vypoví memorandum. ‚Jde o signál,‘ říká náměstek

Hlavní město vypoví memorandum z loňského září se společností Lime, která v metropoli provozuje službu sdílených elektrokoloběžek. Neznamená to zákaz služby ani její omezení, podle vedení magistrátu jde o signál směrem k firmě, že s jejím přístupem není město spokojeno. O vypovězení v pondělí rozhodli radní. Praha 14:03 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít elektrokoloběžky | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Firma podle vedení magistrátu memorandum porušuje například tím, že není schopna zabránit tomu, aby zaparkovaná vozítka překážela chodcům. Uživatelé také podle zástupců města často jezdí po chodnících, což se nesmí, a koloběžky si půjčují pod vlivem alkoholu. Fungování služby kritizovaly i centrální městské části, které rozhodnutí rady vítají.

Nedodržuje pravidla, zlobí se vedení Prahy. Firmě s elektrokoloběžkami chce vypovědět spolupráci Číst článek

Provozní manažer Lime Ondřej Široký dříve sdělil, že firma městu navrhne novou dohodu.

I když samotné vypovězení memoranda nemá na fungování firmy faktický vliv, podle primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě) jde o vyjádření postoje města, které může v budoucnu přistoupit k jiným krokům vedoucím k omezení služby.

Memorandum také kritizovali někteří zástupci centrálních městských částí, podle kterých jeho existence dávala zbytečně firmě do ruky argument, že jedná v souladu s vůlí samosprávy.

Schválený dokument připouští podpis nového memoranda, podle Scheinherra však pouze v případě, že firma napraví dosavadní pochybení. „Dokud podmínky nebudou naplňovány, tak nové memorandum nebude uzavřeno,“ uvedl.

Náměstek v pondělí řekl, že k původním podmínkám, jako je zajištění bezpečnosti a dodržování platných zákonů, bude v případě snahy o uzavření nového memoranda požadovat i další. Konkrétně má jít o pojištění odpovědnosti, dohodu se správou služeb hlavního města ohledně odvozu špatně zaparkovaných vozítek a dodržování maximální rychlosti v pěších zónách.

Porušování dohod

Krok města ocenili starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS) a starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě). „Na Praze 2 se snažíme problémy spojené s užíváním elektrokoloběžek řešit od samého začátku. Jenomže všechny dohody s firmou Lime byly postupně z její strany porušovány,“ uvedla Udženija.

Opilý cizinec vrazil v centru Prahy na sdílené koloběžce do skupinky turistů. Zranil jednu ženu Číst článek

Podobně se vyjádřil Čižinský. „Je to potřebný signál, že město a městské části nejsou spokojené se způsobem, jakým s námi provozovatel dosud jedná,“ uvedl. Dodal, že Praha 1 by ráda službu podřídila tržnímu řádu, což by mohlo umožnit její regulaci. Scheinherr k tomu uvedl, že tuto možnost nyní prověřuje magistrátní právní odbor.

Firma v Praze podle dřívějších informací provozuje 1500 koloběžek a za rok fungování zprostředkovala milion jízd. Společnost uvádí, že působí ve více než 120 městech. Poprvé se koloběžky objevily v kalifornské Santa Monice, následovalo San Francisco a poté se firma rozšířila po celém světě.

Globálně firma uskutečnila 100 milionů jízd. Společnost se často potýká s odporem městských samospráv kvůli stejným důvodům, které uvádějí politici v Praze.

Kromě firmy Lime v Praze fungují také bikesharink Rekola a carsharingové služby Car4way a Revolt. Od dubna na pražský trh vstoupila společnost Homeport, která nabízí sdílená elektrokola.