Klouzavá platnost a úpravy údajů. Začala platit elektronická dálniční známka, stojí stejně jako papírová

V Česku definitivně skončily papírové dálniční známky. Ode pondělí můžete jet po dálnici už jen s elektronickou vinětou. Cena zůstává stejná, má ale klouzavou platnost. To znamená, že si vyberete datum, od kterého chcete, aby platila následujících 365 dnů. Doteď platila roční známka vždy 14 měsíců od prosince předcházejícího roku, pak celý rok a ještě celý leden následujícího roku.

Roční známka stále stojí 1500 korun, třicetidenní pořídí řidiči za 400 korun a vinětu na deset dnů seženete za 310 korun. O polovinu levnější známku mají majitelé aut na stlačený zemní plyn-CNG. A elektromobily nemusí mít známku vůbec.

Viněty si můžete koupit na stránkách edalnice.cz, na pobočkách České pošty nebo na čerpacích stanicích EuroOil. Při pořizování kuponu pozor hlavně na to, když zadáváte registrační značku. Při nákupu na poště nebo čerpací stanici máte na případnou reklamaci jen 15 minut.

V případě, že si kupujete známku online a chcete, aby platila hned, nemůžete třeba tu registrační značku opravit vůbec. Podle mluvčího provozovatele systému Martina Opatrného by si lidé měli schovat potvrzení o koupi známky, díky němu můžou dodatečně změnit některé údaje.

„Na tom potvrzení je takzvaný autorizační kód a díky němu se přihlásím do správy známky a tam si mohu SPZ a nebo dokonce posunout datum platnosti,” vysvětlil Radiožurnálu Opatrný.

Když kupujete známku po internetu, je proto podle Opatrného lepší pořizovat ji pár dní před tím, než ji potřebujete. Protože v takovém případě je možné opravit značku nebo třeba kontaktní e-mail.

Prosincový výpadek

Na začátku prosince měl elektronický systém na nákup známek technický problém, teď už funguje bez problému a koncem ledna nepřišla ani žádná velká zátěž.

Známky i nadále policie a celní správa - mají na to speciální zařízení, kdy pomocí kamery a tabletu můžou na displeji barevně vidět, jestli má auto platnou známku. Celní správa si nedávno stěžovala, že speciální sady pro provádění těch kontrol nefungují tak, jak by měly. Nakonec se s ní společnost Cendis dohodla na úpravě kontrolních systémů a k dnešku by mělo vše fungovat.

„Za jízdu po zpoplatněném úseku dálnice bez platné elektronické dálniční známky může hrozit řidiči pokuta v příkazním řízení až pět tisíc korun a správního orgánu až dvacet tisíc korun,” upozornila policejní mluvčí Hana Rubášová.

Za leden nemělo podle provozovatele systému - společnosti Cendis - platnou známku přibližně tisíc vozidel.