První vlně certifikátů pro EET skončí platnost na konci roku. Vyměnit je lze přes webovou aplikaci

Podnikatelé si už teď můžou vyměnit pokladní certifikáty u zařízení pro elektronickou evidenci tržeb. Upozorňuje na to Finanční správa. Na konci roku totiž některým z nich vyprší platnost. Týká se to těch, kteří si certifkát zařídili na začátku fungování EET, tedy na konci roku 2016. Praha 16:15 21. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový certifikát si podnikatelé vytvoří ve webové aplikaci elektronické evidence tržeb. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Velký počet certifikátů expiruje v listopadu letošního roku, kdy vyprší platnost u 52 tisíc z nich. Následně v únoru 2020 vyprší platnost dalších 112 tisíc,“ uvedl mluvčí Generálního finančního ředitelství Petr Habáň.

Kontroly EET na bleších trzích v Praze: třicítka úředníků v akci, přínos pro rozpočet neznámý Číst článek

Nový certifikát si podnikatelé vytvoří ve webové aplikaci elektronické evidence tržeb. „Generování certifikátu v prostředí webové aplikace Elektronická evidence tržeb na daňovém portálu proběhne během několika vteřin. Poté je nutné certifikát nainstalovat do pokladního zařízení,“ vysvětluje Habáň.

Certifikáty podepisují datové zprávy o evidovaných tržbách. V případě, že by si je podnikatelé neobnovili, tržby by se jim nedostaly do systému. Na stránkách EET si podnikatelé můžou ověřit, kdy jim přesně končí platnost certifikátu. Stačí, když v aplikaci zadají svou e-mailovou adresu, na kterou jim informace přijdou.