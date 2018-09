Stát konečně spustí projekt elektronických náramků. Místo 2500 jich budou jen desítky

Blíží se ostrý start používání elektronických náramků pro vězně. V pátek odpoledne ministerstvo spravedlnosti oznámí termín spuštění monitorovacího systému. Zároveň řekne, kolik náramků uvolní v první fázi do oběhu. Podle informací Radiožurnálu to budou jen desítky sad. Na elektronické náramky se čeká od roku 2010, kdy se do zákona dostal pojem „domácí vězení“. Pak stát vybíral zdlouhavě dodavatele. Následně se náramky testovaly. Praha 7:40 21. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základová stanice (vlevo), která se umisťuje do středu bytu, mobilní telefon pro komunikaci s probačním úředníkem, elektronický náramek (dole), pásky, které se zkracují podle velikosti kotníku a vpravo je mobilní nabíječka náramku. | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Pípání se ozve v případě, kdy vězeň přemístí základní stanici, která je součástí monitorovací sady. Je to černá krabička, která patří do středu bytu a hlídá pohyb vězně.

Jak bude fungovat systém elektronických náramků pro vězně?

Několik týdnů testoval elektronický náramek na kotníku Milan Dolejší z Probační a mediační služby.

„Poměrně rychle jsem si na to zvyknul, v podstatě to člověka příliš neomezuje. Pokud si tedy nechcete vzít pohorky do hor nebo pokud nejste dáma, která si chce vzít kozačky. To není možné, to tam nedostanete,“ popisuje Radiožurnálu.

Za drobnou kriminalitu i neplacení výživného

Elektronické náramky budou dostávat lidé odsouzení k domácímu vězení. To se ukládá za méně závažné trestné činy se sazbou do pěti let - spadá tam drobná kriminalita, porušení zákazu řízení nebo neplacení výživného.

Náramky by mohli dostávat i vazebně stíhaní, kteří čekají na soud a mohli by uprchnout. Budou je ale nasazovat jen probační úředníci v pracovní dobu. Ne tedy v noci nebo o víkendech.

Výhrady k tomu má třeba Jan Kadlec, místopředseda Městského soudu v Praze. „U náhrady vazby vidím velký potenciál, ale pakliže - a to opakuji - bude ten náramek možné přiložit hned po rozhodnutí o náhradě vazby.“

Mobilní telefon pro komunikaci s probačním úředníkem. | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Kolik monitorovacích setů v první fázi zavádění systému bude k dispozici, zatím soudci oficiálně nevědí.

„Kolik toho dostaneme - jako pražská justice, když to vezmu i za ty obvodní soudy, tak přesné číslo nevíme - netušíme. Je pravda, že do 6 let by mělo být 2500 sad pro ČR. Proslýchá se, ale to jsou to neoficiální informace, že těch sad bude teď výrazně méně. Doufám, že ten náběh bude co nejrychlejší,“ dodal soudce Kadlec Radiožurnálu.

Do šesti let stát dostane od izraelského dodavatele 2500 elektronických náramků. Bude čistě na soudcích, v jaké míře je využijí.

Soudcovská unie žádná doporučení podle viceprezidenta Petra Černého nechystá. „To ani nesmíme. Je odpovědností každého trestního soudce, jak vyhodnotí povahu a závažnost trestného činu, osobu pachatele a jeho poměry tak, aby zvolený trest vedl k nápravě pachatele i nahrazení škody, kterou svým činem způsobil. Naši trestní soudci tuto otázku řeší dnes a denně.“

Zažádat si mohou i lidé z věznice

Podle Černého Soudcovská unie obecně elektronické náramky vítá. Domácí vězení můžou soudci ukládat už od roku 2010. Jedinou kontrolou byla ale osobní návštěva probačního úředníka.

O domácí vězení můžou žádat i odsouzení, kteří jsou v klasickém výkonu trestu ve věznici a splní podmínky.

Viceprezident Soudcovské unie Černý si myslí, že se velké množství žádostí o proměnu trestu neobjeví.

„Soud může přeměnit zbytek trestu odnětí svobody na trest domácího vězení za splnění několika podmínek. Musí jít o odsouzení za nedbalostní trestný čin nebo trestný čin s horní hranicí trestní sazby maximálně 5 let, byla vykonána nejméně polovina trestu, odsouzený prokázal polepšení a může se očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Neočekáváme výrazné zvýšení počtu žádostí odsouzených, neboť taková možnost zde byla i dosud.“

Za pořízení náramků a šestiletý provoz monitorovacího centra stát zaplatil 93 milionů korun.