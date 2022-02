Výběrové řízení na nového dodavatele náramků pro vězně by do konce roku mohlo skončit, řekl Blažek

Nové výběrové řízení na dodání elektronických monitorovacích náramků pro vězně by mělo skončit do konce letošního roku. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Náramky, které měly snížit zatížení českých věznic a mají hlídat domácí či podmíněn propuštěné vězně, se přestaly po třech letech loni na konci roku používat, chyběly jejich objednané dodávky. Za tři roky prošlo tímto monitoringem 617 lidí. Praha 15:45 20. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra spravedlnosti Blažka by výběrové řízení na dodání náramků mělo skončit do konce letošního roku. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„S ohledem na pravidla a praxi našich výběrových řízení doufám, že do konce roku bude vybrán dodavatel, který se nedovolá na ÚOHS. Je to taková prokletá zakázka, to se soutěží furt dokola, vždycky to z nějakého důvodu nevyjde. Je to jeden z důvodů, proč máme tolik vězňů,“ uvedl Blažek.

Blažek v kauze Stoka počká na vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství. To prověřuje postup žalobců Číst článek

Česká republika patří v Evropě k zemím, kde jsou věznice nejvíce plné. Podle údajů z roku 2020 je v ČR 197 vězňů na 100 000 obyvatel, a je tak na sedmém místě.

V roce 2012 bylo v českých věznicích přes 23 000 trestanců, přechodně se snížil po amnestii Václava Klause v roce 2013, v současné době je vězňů téměř 19 000.

Vláda Petra Fialy (ODS) se k tomu, že zajistí výběr nového dodavatele náramků, zavázala v programovém prohlášení. Chce navíc rozšířit používání tohoto monitoringu.

Hodlá také zvýšit počet zaměstnaných vězňů a zjednodušit jejich zaměstnávání nebo rozšířit výkon alternativních trestů, což jsou například obecně prospěšné práce.

Problémy s dodáním

Vybrat dodavatele náramků se státu podařilo za ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který zvolil formu soutěžního dialogu poté, co pět předchozích tendrů skončilo neúspěšně.

Pět let vězení. Ruský soud potrestal školáka, který měl plánovat výbuch budovy FSB v počítačové hře Číst článek

Při podpisu smlouvy úřad uváděl, že pořízení náramků a provoz monitorovacího centra bude stát 93 milionů korun na šest let. Za prvních 280 zařízení včetně softwaru zaplatilo ministerstvo firmě SuperCom 15,6 milionu korun.

Probační a mediační služba (PMS) už před dvěma lety upozornila na to, že firma SuperCom nedodala objednanou novou sadu 120 elektronických náramků.

SuperCom tehdy reagovala tak, že zavedení systému elektronického monitoringu se kvůli postoji PMS prodražilo o více než 26 milionů korun.

Zdůraznila, že náramky jsou kvalitní a fungují. Prohlášení státu o závadách na zařízeních byla podle firmy nepravdivá a hlavně předčasná. Firma loni také uváděla, že PMS opakovaně porušovala smlouvu s ní.