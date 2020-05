Nespolehlivost i pozdní dodávky náramků pro vězně. ‚Za mě bylo vše v pořádku,‘ říká exministr Pelikán

Ministerstvo spravedlnosti řeší komplikace s dodavatelem náramků pro domácí vězně - izraelskou firmou SuperCom. Kvůli půlročním zpoždění dodávek, nefunkčním zařízením i nejisté budoucnosti dlouho odkládaného projektu bude chtít resort po společnosti pokutu v řádu milionů korun, vypovědět stávající smlouvu a vypsat nové výběrové řízení. Signály o možných problémech však měl stát již před pár lety. Praha 7:40 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektrický náramek pro vězně (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Problém s náramkem zažil třeba pan František, který dostal roční trest domácího vězení za neplacení výživného. Měl slabou baterii, jak popsal loni v říjnu. „To už vydrželo jen pár hodin přes den a to už se nedalo vydržet,“ řekl Radiožurnálu.

Zařízení mu kvůli tomuto problému vyměnili. Na podzim ale firma SuperCom neposlala do Česka dodávku dalších 120 elektronických náramků pro vězně. Tvrdila, že se rozjezd monitorovacího systému nečekaně prodražil a bylo by to pro ni ztrátové. Nakonec je dodala s víc než půlročním zpožděním. Při kontrole Probační a mediační služba navíc zjistila, že část náramků nefunguje. Ministerstvo spravedlnosti tak bude po firmě vymáhat pokutu.

„Ministerstvo spravedlnosti jako správný hospodář a v souladu se zákonem uplatní všechny sankce, které nakonec mohou skutečně být v řádu milionů korun. Podmínkou výběrového řízení byla bankovní záruka, ze které mohou být sankce případně uhrazeny,“ uvedl mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Nejnižší cena

Dodávku náramků u firmy urgoval taky velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický. Na ambasádě našel po svých předchůdcích vyjádření Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory týkající se společnosti SuperCom.

„Upozorňovali nás jen na to, že ta nejnižší cena nemusí vždycky znamenat to, že to dojde do kýženého výsledku. Mysleli tím konkrétně, že nejsou schopni dohledat úplně serióznost toho dodavatele, což se nakonec projevilo tím zdržením. To je zprostředkovatelská firma, která prodává americké zboží,“ řekl Stropnický.

Právě nejnižší cena rozhodla v roce 2017 o vítězi tendru. Tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) řekl, že o vyjádření izraelské komory nevěděl. „Za mě bylo všechno v pořádku, technologie se spustila a fungovala uspokojivě. Dodavatel měl potřebné reference. Problémy, které popisujete, se mohou vyskytnout u každého dodavatele. Vítězný uchazeč je listovaný na burze a dodával před námi několika jiným státům. Cenový odstup od druhého dodavatele byl obrovský,“ napsal Radiožurnálu v SMS zprávě.

Zatímco SuperCom nabídl za náramky a šest let provozu systému cenu 92 milionů korun, druhý uchazeč chtěl téměř 250 milionů a poslední přes půl miliardy. Aktuální dotazy odmítla společnost komentovat.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO chce s firmou vypovědět smlouvu a vypsat nové výběrové řízení. Vedení resortu by to mělo projednat tento pátek. Na náramky se čekalo od roku 2010. Vybrat dodavatele technologie státu trvalo osm let.