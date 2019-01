Elektronické náramky pro vězně má v Česku už 93 lidí. Změří na dálku odsouzenému i hladinu alkoholu

V Česku se už tři měsíce používají elektronické náramky pro vězně. Sledují odsouzené při trestu domácího vězení, mohou sloužit i jako náhrada vazby, anebo kontrolovat dodržování zákazu přiblížení k oběti. Náramky má v republice 93 lidí, z toho devět v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Jak náramky vypadají a co s nimi člověk může a nemůže dělat? Natáčel Radiožurnál. Hradec Králové/Pardubice 6:00 13. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náramek pro vězně po sundání | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

„Tady vidíme náramek. Je to černá plastová krabička o velikosti nabíječky, která váží přibližně 170 gramů. Vezmu ji, přiložím na dolní končetinu nad kotník a pomocí pevného pásku zapnu. Tím je náramek instalován,“ ukazuje reportérovi Českého rozhlasu Hradec Králové Miroslava Hvězdová z Probační a mediační služby Náchod.

Náramek je voděodolný, používat se dá i v mrazu. S určitým omezením ale pachatel počítat musí. „Je problém, pokud by žena chtěla například použít kozačky. Nebo pokud by chtěl jít člověk lyžovat. Neoblečete to přes maskáče. Takže v tomto je to limitující,“ doplňuje Hvězdová.

U odsouzených s trestem domácího vězení se s pomocí náramků sleduje, jestli jsou ve stanoveném čase ve svém bytě nebo domě, to samé platí při náhradě vazby. Náramky se ale dají použít i při ochraně oběti, kdy má pachatel zakázáno se k ní přiblížit.

„Soudce nebo státní zástupce může stanovit určitý perimetr, což je vzdálenost, na kterou se onen pachatel nesmí přiblížit k oběti. Pokud tento limit poruší, systém to ihned zaznamená a následně jsou učiněny další kroky k tomu, aby byla oběť ochráněna,“ vysvětluje Hvězdová.

V takovém případě může pracovník operačního střediska ministerstva spravedlnosti kontaktovat jak oběť, tak i samotného pachatele a zjistit, jestli jde o náhodu, anebo porušení podmínek.

Systém umí také na dálku změřit hladinu alkoholu

Elektronické náramky toho ale umí ještě víc. Například na dálku zkontrolovat dodržování soudního zákazu požití alkoholických nápojů.

„Je to v podstatě chytrý mobilní telefon a speciální zařízení,“ popisuje vedoucí náchodské pobočky Probační a mediační služby Aneta Hejcmanová.

„V případě, že pachateli přijde pokyn, aby vykonal test na alkohol, tak musí tento chytrý mobilní telefon zasunout do speciálního zařízení a dýchnout do něj. Součástí toho úkonu je i vyfocení osoby, abychom viděli, že se jedná opravdu o pachatele, který do přístroje dýchal,“ dodává.

Elektronické náramky momentálně v Česku musí nosit 93 pachatelů, zástupci probační a mediační služby postupně seznamují s jejich fungováním soudce i státní zástupce. Tak, aby věděli, v jakých případech je možné jejich používání doporučit a nařídit.