Přehled tisku: změny v poplatcích za psy, sběratelství vzácných tenisek a elektronické náramky pro vězně

V pátečním tisku se dočtete například o plánech ministerstva financí, které chce odpustit poplatky za psy soukromým útulkům, informuje o tom regionální Deník. Hospodářské noviny píšou o tom, že stovky lidí v Česku sbírají limitované a vzácné druhy tenisek a deník E15 si všímá rekordního pololetí českých bank. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:54 10. srpna 2018

Mf Dnes

Stát podle posledního odhadu během několika týdnů spustí elektronické náramky pro domácí vězně. Mf Dnes píše, že monitorovací sady od izraelské firmy SuperCom teď testují zaměstnanci Probační a mediační služby. Česko za náramky nakonec zaplatí maximálně 93 milionů korun. Projekt měl původně fungovat už v roce 2006. Před dvanácti lety odhadovalo ministerstvo spravedlnosti cenu elektronických náramků na 600 milionů korun, za bývalé ministryně spravedlnosti za ODS Daniely Kovářové dokonce na dvě miliardy. Výběrová řízení se opakovaně rušila, smlouvu s dodavatelem podepsala Probační a mediační služba až po šestém pokusu.

E15

České banky za sebou mají rekordní pololetí, vydělaly o půl miliardy korun víc než za stejné období loňského roku. V deníku E15 se dočtete, že růstu bankovních zisků pomohl velký zájem o hypotéky i zvyšování základní úrokové sazby. Podle údajů České národní banky si peněžní domy v uplynulém pololetí přišly na téměř 43,5 miliardy korun. E15 vysvětluje, že jejich hlavním zdrojem příjmů byl úrokový rozdíl. Banky totiž získaly peníze díky velmi nízkým úrokům, klientům je ale půjčovaly stále dráž, a to hlavně u hypoték.

Hospodářské noviny

Stovky lidí v Česku sbírají limitované a vzácné druhy tenisek, tématu se věnují Hospodářské noviny. Sportovní boty sbírali ještě na přelomu tisíciletí jen nadšenci. Světový trh se specializovanými edicemi bot se ale postupně rozvinul do objemu několika miliard dolarů. Limitované tenisky může po světě prodávat jen několik autorizovaných prodejců. Sběratelé proto boty často kupují přes dealery a takzvané přeprodejce. Cena některých modelů tak může už za týden vyrůst o stovky procent. Hospodářské noviny píšou, že sběratelství tenisek získalo větší pozornost v roce 2005. O limitovanou edici bot, kterých se vyrobilo jen 150 kusů, se tehdy před obchodem v New Yorku strhla rvačka. Rozruch kolem nepokojů pak přilákal nové sběratele i investory.

Deník

Ministerstvo financí chce odpustit poplatky za psy soukromým útulkům, informuje o tom regionální Deník. Osvobození od poplatků zatím platí jen pro útulky, které zřizují obce. Podle novely zákona by se mělo vztahovat na všechna zařízení bez ohledu na zřizovatele. Za poplatek za psa si ale připlatí část důchodců. Ministerský návrh totiž počítá se změnami u sníženého poplatku za psa ve výši až 200 korun. V současné době jsou ze zákona zvýhodnění všichni senioři a lidé, kteří pobírají invalidní, vdovský nebo sirotčí důchod a nemají jiný zdroj příjmů. Podle novely by ale snížená sazba platila jen pro lidi nad 65 let, vysvětluje regionální Deník.

Lidové noviny

Lékaři mají mít od příštího roku přístup do lékového záznamu pacienta, uvidí tak recepty od ostatních doktorů. Lidové noviny upozorňují, že se lékaři k citlivým údajům třeba o pohlavní nebo psychiatrické nemoci dostanou i bez pacientova výslovného souhlasu. Pokud chtějí být lidé ze systému vyřazení, musí o to požádat na úřadě. Česká lékárnická komora proto navrhuje, aby byl lékový záznam přístupný jen po aktivním souhlasu pacienta. Dobrovolný princip by se líbil i Sdružení ambulantních specialistů. Zástupci lékařských sdružení i lékárnické komory ale nepochybují o tom, že je lékový záznam užitečný. Může zabránit tomu, aby lidé nedostávali některé léky duplicitně nebo nevhodně kombinované. Lidové noviny upozorňují, že kvůli špatnému dávkování nebo kombinaci léků skončilo loni v nemocnici přes šest tisíc lidí a 250 z nich zemřelo.

Právo

Vyděračům a pedofilům na internetu stačí obyčejný portrét oběti, varuje deník Právo. Útočníci v kyberprostoru oslovují děti nebo mladistvé a často po nich požadují zaslání nahých fotografií. Podle policistů je vydírají fotomontážemi s běžným portrétem nebo vyhrožují, že už získané choulostivé fotografie rozešlou všem adresátům v seznamu přátel. Tři případy internetových vyděračů teď řeší kriminalisté v Brně. Podle policistky Zdeňky Procházkové útočníci postupují velmi podobně. Ihned po zahájení konverzace většinou požadují zaslání portrétu a následně nahé fotografie. Jejich nátlak se pak stupňuje, vysvětluje Právo.