Náramky pro vězně v ohrožení. Bude se hledat nový dodavatel, říká ministryně Benešová

Firma SuperCom na podzim neposlala do Česka dodávku 120 elektronických náramků pro vězně. Tvrdila, že se rozjezd monitorovacího systému nečekaně prodražil a bylo by to pro ni ztrátové.

„Spolupráce bohužel stále vázne. Ta firma nedrží slovo, nekomunikuje a je nespolehlivá,“ napsala Radiožurnálu ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO. Plánuje proto vypovědět smlouvu a vypsat nové výběrové řízení. „Bude to přednostně projednáno na poradě vedení ministerstva spravedlnosti, kterou jsem již svolala,“ vysvětlila Benešová s tím, že schůzka bude příští pátek. Dodala, že ministerstvu pomáhal i bývalý ministr a současný velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický.

S firmou SuperCom má stát, konkrétně Probační a mediační služba, smlouvu do roku 2024. Na dotazy zaslané emailem izraelská společnost nereagovala. V lednu její viceprezident Barak Trabelsi Radiožurnálu řekl, že firma musela při rozjezdu projektu investovat o 12 milionů korun víc, než se původně plánovalo.

„Nová objednávka 120 zařízení přišla společně s neakceptovatelným výkladem smlouvy ze strany Probační a mediační služby, který by dodávku několikanásobně předražil a který SuperCom bohužel nemůže akceptovat, protože by jí způsobil značné ztráty,“ napsal v lednu emailem Trabelsi. Probační a mediační služba tehdy uvedla, že dodavatel má zakázku na základě smluvních podmínek poslat. Její aktuální vyjádření zjišťujeme.

Přerušení monitoringu?

Není taky jasné, co by se stalo, pokud stát smlouvu s firmou vypoví. „Zatím máme ještě rezervu,“ odpověděla ministryně spravedlnosti Marie Benešová na otázku, jestli by opětovný výběr dodavatele způsobil, že se po nějaký čas nebudou náramky používat.

V minulosti měl stát velké problémy náramky zajistit. Čekalo se na ně od roku 2010, kdy se do zákona dostal pojem „domácí vězení“. Vybrat dodavatele technologie trvalo státu osm let. Pět tendrů skončilo neúspěšně. Podařilo se to až na šestý pokus, kdy soutěž vyhrála právě izraelská firma SuperCom a elektronický monitoring začal fungovat v září 2018.

Počet lidí, kteří náramky nosí od té doby dlouhodobě rostl, v posledních měsících začal klesat. Zatímco v lednu jich bylo 166, koncem dubna se počet snížil na 139. Kromě trestu domácího vězení se zařízení používají také pro podmíněně propuštěné nebo lidi, kteří by jinak skončili ve vazbě.