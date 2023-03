Občanský průkaz nově i v chytrém telefonu. Digitální a informační agentura spouští svůj provoz

Nová Digitální a informační agentura v noci na sobotu spouští svůj provoz. Starat se má o digitální transformaci státu a přecházejí pod ni také základní registry, datové schránky, kontaktní místa CzechPoint nebo třeba Portál občana. Podle zástupce ředitele agentury Petra Kuchaře bude jedním z prvních úkolů úřadu digitální občanský průkaz, který by lidi mohli mít v chytrém telefonu a používali by ho místo současné plastové kartičky. Praha 14:45 31. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově bychom mohli mít v telefonu i elektronický občanský průkaz (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedení agentury počítá s tím, že by elektronický doklad mohl být připravený už v lednu příštího roku. „Do té doby je potřeba vymyslet přesný systém eDokladovky a upravit i potřebné zákony,“ řekl zástupce ředitele agentury Petr Kuchař.

V zákonech se podle Kuchaře musí definovat zejména prokazování totožnosti, které by už nemělo probíhat pouze formou plastové kartičky. Dalším letošním úkolem agentury je podle Kuchaře ještě něco jako elektronická plná moc – takzvaný mandátní registr – kde by bylo jasně uvedené, kdo koho může při vyřizování různých agend zastupovat.

Vymýšlení a realizace nových digitální projektů ale není jediným cílem agentury. Má se nově starat také o základní registry nebo o datové schránky místo ministerstva vnitra.

V pátek v noci můžou nastat krátké výpadky. „Registr smluv má plánovanou odstávku od osmi večer do půlnoci. U datových schránek se zase ráno částečně změní jejich vzhled,“ řekl ředitel agentury Martin Mesršmíd.

V samotném fungování se ale nic nemění. Jednotlivé stránky budou uživatelé obsluhovat stále stejně a starat se o ně budou i ti samí lidé, protože potřebné odbory ministerstva přecházejí pod Digitální a informační agenturu.

Náklady a úspory

Ve státním rozpočtu má takzvaná DIA svou vlastní kapitolu. Personální a provozní náklady na její založení se podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše z Pirátů pohybují kolem 150 milionů korun.

Dalších 170 milionů by mělo jít z Národního plánu obnovy na vytvoření „kompetenčních center“, která budou vznikat koncem roku a mají pomáhat jednotlivým resortům s velkými IT projekty.

Co se počtu zaměstnanců týče, do agentury přechází z ministerstva vnitra a ze Správy základních registrů asi 160 lidí. Dalších 20 lidí agentura nabírá a ještě další odborníci jako specialisti na zakázky nebo IT architekti budou pracovat v těch zmíněných kompetenčních centrech a budou k dispozici i pro další ministerstva.

Podobnou digitální agenturu mají podle Bartoše státy jako Velká Británie, Finsko, Estonsko nebo Dánsko. „Věřím, že úspory, které už v nadcházejícím roce uvidíme, budou značné,“ dodal Bartoš.

DIA startuje! Je to velký úspěch nejen pro můj tým, ale především pro celou digitalizaci Česka. Konečně tu bude mít prostor úřad, který se věnuje výhradně digitalizaci a je nezávislý na politickém cyklu. První na pořadu jsou elektronické doklady! ‍☠️ pic.twitter.com/zmORDuL5qn — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) March 30, 2023