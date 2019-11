Spravit, nebo koupit nový? Projekt Opravme Česko se snaží zabránit vyhazování poškozených výrobků

Většina českých spotřebitelů se setkala s tím, že opravit rozbitý výrobek bylo příliš drahé, a proto zakoupili nový a starý skončil v odpadu. Ukázal to průzkum projektu Opravme Česko. Změnit to má nové evropské nařízení. Od roku 2021 musí být veškeré elektrospotřebiče rozmontovatelné. Výrobce taky musí ještě deset let po prodeji zajistit náhradní díly. Praha 18:47 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Opravme Česko opravuje výrobky, které by jinak skončili v odpadu (foto je ilustrační) | Foto: Karel Šanda, Empresa Media | Zdroj: Profimedia

„Tady mám v kufru kufřík. Když se do něj podíváme, máme tady třeba sadu šroubků, kleště na síťové kabely,“ ukazuje svoje vybavení Antoním Staubert, jeden z opravářů-dobrovolníků zapojených do projektu Opravme Česko.

Zákazníci ho kontaktují přes web. „Napíšou, jaký mají problém, a my sedneme do auta. Zhruba nějakých 70 procent řešíme na místě u zákazníků,“ vysvětluje Staubert.

O opraváře notebooků nebo mobilů v Česku nouze není, dostupné jsou i náhradní díly. Když se ale člověku rozbije levný tyčový mixér, spíš si koupí nový a ten starý vyhodí. Oprava je buď nemožná, protože výrobek nelze rozebrat, nebo je příliš drahá.

Tak vypadá dvouletá zkušenost Jana Charváta, zakladatele projektu Opravme Česko. „Setkáváme se s tím, že mixér je slepený z jednoho kusu. Tam už je prostě jasné, že výrobek opravit nepůjde. Nejhůře nám vyšly, jako nejméně opravitelné, fotoaparáty a hodiny. Hodináři vymírají, jsou to většinou opravdu starší lidé,“ popisuje situaci.

Lidé by podle něj měli při nákupu dát na internetové recenze nebo se vyhnout extrémně levným spotřebičům.

Standardy udržitelnosti

Podle průzkumu, který zpracovala agentura SC&C, se 85 procent Čechů setkalo s tím, že se výrobek krátce po uplynutí záruky rozbil. Garanci opravitelnosti spotřebičů by ocenili i oslovení lidé v pražských ulicích.

„Rozhodně, tak to dřív bylo. Já jsem třeba měla pračku 12 let,“ míní paní Jana a pan Jan souhlasí: „Bylo by to lepší. Když už si to koupíme, tak by to mělo být kvalitní.“

Novými pravidly se musí výrobci řídit od 1. března 2021. Dalším krokem by měly být barevné štítky, které by podobně jako energetickou náročnost hodnotily opravitelnost přístroje, jak vysvětluje Petr Vozka z odboru energetiky a úspor ministerstva průmyslu a obchodu.

„Důležité bude stanovit standardy, podle kterých budou moci být výrobky měřeny, aby to bylo objektivní,“ řekl.

Podle Vozky má z evropského trhu zmizet neopravitelné zboží, které brzy končí v odpadu. Na cenu elektroniky to podle něj vliv mít nebude.