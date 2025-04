Elektrospotřebiče zničené ve Stanovicích na Trutnovsku po odstávce elektřiny zaplatí ČEZ

Společnost ČEZ zaplatí obyvatelům Stanovic na Trutnovsku škody vzniklé mimořádným přepětím sítě. Stalo se to minulý týden při plánované odstávce elektřiny. Ve zhruba dvacítce domácností lidé přišli o kotle, ledničky, pračky nebo televize. Příčiny přepětí zástupci společnosti ČEZ zjišťují, podle předběžného šetření je škoda zaviněná jiným subjektem. Celkovou výši škod ještě firma nezná. Stanovice 13:16 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost ČEZ zaplatí obyvatelům Stanovic na Trutnovsku škody vzniklé mimořádným přepětím sítě (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

„Máte tady někoho, kdo škody ještě nenahlásil?“ Pracovník společnosti ČEZ prochází na obecním úřadu ve Stanovicích spolu se starostou seznam lidí s poničenými elektrospotřebiči.

Společnost ČEZ zaplatí obyvatelům Stanovic na Trutnovsku škody vzniklé mimořádným přepětím sítě

Do některých domácností se společně vydávají. „Tady mám vymontovanou tu starou poškozenou jednotku. To je vidět, že to tedy musela být šleha,“ říká majitel domu, kde přepětí zničilo řídicí jednotku kotle. Nová stála šest tisíc korun, říká Radim Široký. „Museli jsme zajet do Úpice a tam jsme koupili novou.“

Škody stále nejsou sečtené, v některých domech jde o stovky korun, třeba kvůli zničeným wifi routerům, jinde to ale může být i více než sto tisíc. Co přepětí způsobilo, jasné není. ČEZ přesto lidem škody proplatí.

„Oni nebudou teď čekat, jak to bude u nás aktuálně vyřešené. Mohou si opravit spotřebiče, případně nakoupit nové, pokud nejsou opravitelné. Pak nám zašlou doklady či potvrzení o tom, že přístroj nejde opravit, a my jim to proplatíme,“ říká pracovník ČEZ distribuce Tomáš Karásek. Podle něj jde o velmi neobvyklou událost. „To je ojedinělý případ. Já si nic takového nepamatuji za deset let, co pracuji na distribuci.“

Poškozených spotřebičů jsou desítky, obec je připravena lidem v nouzi pomoci, říká nezávislý starosta Stanovic Miloslav Hertl. „Když by někdo neměl peníze, tak obec je ochotná jim zapůjčit finanční obnos, který by nám potom takový člověk bezúročně vrátil.“

Podle Tomáše Karáska je možné podobným událostem předejít pořízením přepěťové ochrany. Tu mají novostavby, chybí ale ve velké části starších domů. „Je to spojené s úpravou elektroinstalace v tom objektu pro domovní rozvodnice a s montáží přepěťové ochrany. Za sebe ji rozhodně doporučuji instalovat.“



Přepěťová ochrana se většinou montuje mezi elektroměr a domovní rozvodnici. Její pořízení pro běžný dům stojí jednotky tisíc korun.