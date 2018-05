Na jevišti nebyla vlajka, ale rekvizita, říká Wagnerová. Za lidi, kteří blokovali představení, se styděla

Členové hnutí Slušní lidé vtrhli v sobotu na jeviště Divadla Husa na provázku, protože představení podle nich uráželo křesťany. Na muže pak podala trestní oznámení senátorka Eliška Wagnerová (za Stranu zelených). Při představení seděla v první řadě. Odmítá, že by divadlo mělo křesťany urazit a za alarmující považuje vyjmutí hry z dotace. „To je omezování umělecké svobody a umělecké tvorby,“ řekla Wagnerová ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Brno 21:55 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátorka Eliška Wagnerová (za SZ) na archivním snímku. | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Já jsem se tak styděla za ty lidi, kteří pronikli na jeviště a bránili hercům vytvořením neproniknutelného řetězu a vytlačovali nahé herce, nastupovali na ně zády a tlačili je k zadní stěně. Vtrhli tam v okamžiku, kdy o náboženství nebylo ani vidu ani slechu, ale když se lidé svlékli a začali se objímat, popisuje svůj zážitek ze sobotního představení v brněnském Divadle Husa na provázku senátorka Eliška Wagnerová.

Poučení z E ntartete Kunst

Motivem radikálů z hnutí Slušní lidé podle ní nemohlo být náboženství. „Ty domnělé urážky náboženství oni ani neviděli. Trestný čin byl muži dokonán v čase, když herci v mých očích nahotou znázorňovali lásku,“ myslí si bývalá ústavní soudkyně, která v pondělí na facebooku oznámila, že podá trestní oznámení kvůli výtržnictví.

„Šlo jednoznačně o organizovanou skupinu, která tam přišla už vystrojená ve stejnokroji. Už to svědčí o tom, že tam šli s tím úmyslem, aby byli vidět, a že k sobě patří. Pak tam všichni nastoupili, bylo jich skoro třicet,“ popsala.

„Nesmí to zůstat jen tak, protože faktem je, že historie nás učí, že přesně takovéto fenomény tu byly v období nacistického Německa. Právě nacistické Německo znalo pojem Entartete Kunst, tedy zvrhlé umění, a na to jsem si vzpomněla, že oni to tak chápou a víceméně tak charakterizují, když se o tom s nimi někdo baví,“ dodala Wagnerová.

Souhlasí i s výroky ředitele Národního divadla Brno Martian Glasera, který označil sobotní narušení hry za překročení hranic a varovný signál společenského vývoje. Věc mu připomněla scény z filmů o nástupu fašismu.

„Měla jsem z toho podobný pocit. Jestli někdo chce banalizovat, že tam nikoho nemlátili… to sice ne, ale já jsem tam seděla vedle jednoho staršího muže a ten mi říkal: ‚Já mám strach, oni působí hrozivě.‘ Jeden z nich (z hnutí Slušní lidé) nás diváky natáčel. Dají si nás do nějaké databáze a až přijde ten čas, tak si to s námi budou vyřizovat?“ ptá se senátorka.

Ježíš jako symbol Evropy

Na pozvánce k představení Naše nasilí a vaše násilí bylo podle Wagnerová napsáno, že je přístupné až od 18 let. „Možná tam mohla být poznámka, že se předpokládá jistá estetická zkušenost diváka, který by byl schopen rozpoznat, že se to všechno odehrává v rovině symbolů, že Ježíš je symbol Evropy, které exploatovala v průběhu minulých staletí blízký Východ.“

Pod pondělním facebookovým příspěvkem Wagnerové, ve kterém oznámila podání trestního oznámení, se objevila řada komentářů kritizujících to, že se senátorka nezabývá „hanobením české vlajky nebo státních symbolů“. Podle Wagnerová ale nešlo o českou vlajku, nýbrž divadelní rekvizitu.

„To, co bylo na jevišti, to nebyla česká vlajka, byla to divadelní rekvizita. Ten konkrétní akt, že měla být vytažena z ženského klína, ten jsem neviděla. A to nemohli vidět ani ti extremisti, kteří tam nastoupili, protože oni k hercům stáli zády.“

Na facebookový příspěvek přišla senátorce řada reakcí – pozitivních i negativních. „Sprostota se tam valí po tunách, ale to mě nemůže urazit,“ řekla politička. S telefonickými výhrůžkami se pak podle ní musela potýkat její asistentka a senátorka se kvůli tomu chystá obrátit na policii.

Srovnání s Ortelem? V žádném případě

Srovnání provokativnosti divadelního představení s koncerty kontroverzní kapely Ortel Wagnerová odmítá. Texty Ortelu bývají označovány za extremistické, a kritiku kapela sklidila například při účasti v anketě Zlatý slavík, nebo když vystupovala při akcích financovaných z veřejných zdrojů.

„To je úplně jiný případ. Ortel oslavuje extremismus, uráží lidi, kteří patří do jiné kulturní oblasti a jestli něco v první řadě omezuje svobodu umělecké tvorby, tak je to respekt k lidské důstojnosti. A o tom právě hra Naše násilí a vaše násilí byla, je o lásce a nenávisti a přinesla velmi plastický obraz toho, že největší nenávist vzbuzují výroky a skutky, které útočí na samotnou lidskou důstojnost napadených lidí.“

‚Naprosté pochybení‘

S podporou hry z veřejných peněz senátorka problém nemá. „Financování kultury je kapitola sama o sobě. Peníze pro takovéto festivaly musí být vypláceny dopředu, a ne až poté s tím, že se budou politici usnášet, že nějaké představení bylo hodné nebo nehodné jejich podpory. To je omezování umělecké svobody a umělecké tvorby. Je to naprosté pochybení.“