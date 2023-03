Obstojí snížení valorizace penzí u Ústavního soudu? Vláda zákon změnila v průběhu hry, míní Wagnerová

Penze od června vzrostou o 760 korun, snížení z předpokládaného růstu 1770 korun schválil Parlament i prezident. Novelu zákona už může zvrátit pouze Ústavní soud, na který se chce obrátit opozice. Vadí jí jak pozdní, tak zkrácené schvalování za pomoci stavu legislativní nouze. I podle bývalé ústavní soudkyně Elišky Wagnerové nebyly splněny podmínky pro vyhlášení legislativní nouze a vládní kabinet s novelou přišel „už v průběhu hry“. Praha 5:00 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Samozřejmě chápu, že stát musí šetřit, že zadlužení je enormní a je potřeba ho snižovat,“ popisuje pro iROZHLAS.cz Eliška Wagnerová, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu i místopředsedkyně Ústavního soudu.

Doplňuje však, že vnímá způsob, jakým vláda snížení valorizace prosadila, za nešťastný. „Na mě neplatí argument, že konečná čísla k tomu, jak bude vysoká červnová mimořádná valorizace, dostali až v únoru. Protože to viděl i každý laik, že inflace a ceny všeho jdou nahoru. Vláda to měla předjímat a měla začít jednat dříve,“ míní Wagnerová.

Novelu o snížení valorizace penzí již lze napadnout u Ústavního soudu. Vyšla ve Sbírce zákonů Číst článek

Stav legislativní nouze je možno vyhlásit pouze za mimořádných okolností, v jednacím řádu Sněmovny jsou možnosti vymezeny případy, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo když státu hrozí značné hospodářské škody.

Bývalá ústavní soudkyně k tomu poznamenává, že první dvě podmínky zcela jistě v úvahu nepřichází a třetí – značné hospodářské škody – je s otazníkem. „Je otázka závažnosti škody, ale i Ústavní soud v minulosti řekl, že musí jít o hospodářskou škodu takového rozsahu, aby se co do intenzity poškození dala srovnat s prvními dvěma podmínkami,“ vysvětluje.

Stanjurovo prořeknutí

Omezení zvýšení penzí při červnové valorizaci je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí. Stát díky tomu jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Vydá totiž 15 místo 34,4 miliardy, které by jinak valorizace podle nastavených pravidel stály.

A toto snížení bude mít dopad i v dalších letech. Příští rok státní kasa díky tomu „uspoří“ dalších 33 miliard.

„Tento výhled na další roky by ale nastal v případě, kdyby vláda nezměnila celý valorizační vzorec, což už ostatně oznámila, že má v plánu,“ připomíná Wagnerová. „Čili pro mě je relevantní to, co hrozí za letošek. A škoda necelých dvacet miliard není tak enormní. Konec konců i ministr financí říká, že by na to v rozpočtu peníze našel.“

Místo škrtání se šetří na seniorech, tvrdí Marvanová. ‚Důchody jsou nyní neudržitelné,‘ namítá Cogan Číst článek

Dlouholetá soudkyně tak upozorňuje na to, že na konci února šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) v Otázkách Václava Moravce uvedl, že je rozpočet natolik robustní, že by se do něj vešla i případná plná valorizace důchodů v hodnotě 1770 korun.

„Pro mě podmínky pro vyhlášení legislativní nouze splněny nebyly. To je nepochybné,“ shrnuje Wagnerová.

Sporná je i retroaktivita

Opozice vládě vyčítá i to, že se snížením červnové valorizace přišla na poslední chvíli. I s tímto argumentem Wagnerová souhlasí. „Propásli okamžik, kdy občanům vzniklo legitimní očekávání, že bude penze zvýšena,“ vysvětluje.

Podle opozice vznikl nárok na valorizaci v plné výši už koncem ledna s ohledem na míru růstu cen v prvním letošním měsíci. Kabinet s tím nesouhlasí a tvrdí, že nárok vzniká až s vydáním příslušného vládního nařízení. Posledním možným datem vydání tohoto nařízení byla středa 22. března. To vláda stihla, novelu schválila Sněmovna, Senát a podepsal ji i prezident Petr Pavel.

„Vláda se to ve své argumentaci snaží kroutit tak, že legitimní očekávání vzniká až s tím vládním nařízením, ale myslím, že v zákoně je způsob valorizace popsán tak přesně, že si to každý dokáže spočítat i bez vládního nařízení,“ říká bývalá ústavní soudkyně a dodává: „Zákon změnili v průběhu hry.“

ANO a SPD paralyzovaly Sněmovnu, Babiš chce vypadat jako mučedník, popisuje místopředseda Bartošek Číst článek

Na jednu stranu chápe, že vláda nechtěla snižovat valorizaci začátkem roku v kampani před prezidentskými volbami, ovšem dodává, že to není ústavněprávně relevantní argument.

Výměna soudců

Wagnerová také potvrzuje, že Ústavní soud nestihne zákonnost snížení valorizace do června, odkdy se začne vyplácet nová výše penzí.

Podnět k Ústavnímu soudu chystají obě opoziční hnutí. SPD však k tomu nemá dostatek poslanců, jejich zástupci se proto obrátili na ANO, aby podnět podali společně. ANO ale odmítlo a oznámilo, že žalobu vypracuje se svými právníky samo. Doručit ji chtějí na začátku května.

„Je velmi obtížné předpovídat, kdy by o tom Ústavní soud mohl rozhodnout. V květnu přijde podnět od opozice, zároveň se ale začne soud jako takový obměňovat,“ připomíná Wagnerová, že letos končí mandát celkem sedmi ústavním soudcům z patnácti.

Ostatně sama je v prezidentově konzultačním panelu, nové ústavní soudce vybírá hlava státu a schválit je musí Senát.