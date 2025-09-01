Elitní advokát z velkých kauz posílí tým klíčových vládních poradců, nastoupí tři dny před volbami
Legislativní radu vlády má posílit zkušený trestní advokát a právní expert Tomáš Gřivna. Plyne to z materiálu, jejž má iROZHLAS.cz k dispozici. Stát se tak má ve volebním týdnu. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) ujišťuje, že jde o odbornou záležitost, která nemá s volebním kláním nic společného. Etickou komisi pak má příštích pět let opět vést její stávající předseda Jan Kudrna.
Advokát Tomáš Gřivna se pravidelně pohybuje v blízkosti exponovaných trestních kauz. Zastupuje libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) v jeho korupčním případu, obhajuje také jednoho obviněného z manipulací s veřejnými zakázkami v kauze Dozimetr. A jeho úspěšný zásah proti rozsudku dostal na čas z vězení lobbistu Marka Dalíka.
Expert současně už pátým rokem řídí katedru trestního práva na pražské právnické fakultě. Jako zakládající člen byl u vzniku odborné Kriminologické společnosti. Vysloužil si i několik ocenění. Advokátní komora ho předloni jmenovala právníkem roku v oblasti trestního práva, tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová ho zase ocenila za podíl na tvorbě tuzemského právního řádu.
Právě Tomáš Gřivna se má stát členem Legislativní rady vlády. Takto zní návrh ministerstva spravedlnosti, jejž redakce iROZHLAS.cz získala. Rada je zásadním konzultačním tělesem kabinetu při přípravě zákonů. Místo má obsadit 1. října, tedy na samém konci volebního období vlády Petra Fialy (ODS).
Pohled trestního právníka
„Nabídky se vážím. Ryze trestní právník v Legislativní radě vlády je pouze jeden, takže to vnímám jako posílení pohledu trestního právníka na předpisy, které třeba nejsou trestní, ale mohou mít takové konotace. Ale protože rada projednává všechny předpisy, je to pro mě výzva, protože se budu muset zabývat i jinými obory práva,“ sdělil iROZHLAS.cz Gřivna.
Legislativní rada vlády má klíčový vliv na podobu zákonů. Pokud kabinet či ministerstvo připravuje nový předpis, neobejde se to bez vyjádření rady. Je poslední instancí, než se zákon dostane vládě na stůl ke schválení. A jestliže rada podobu novely nepodpoří, zpravidla se na jednání vlády nedostane a musí se přepracovat.
Vedle Gřivny má v Legislativní radě vlády nově zasednout odborný asistent na katedře obchodního práva pražské právnické fakulty Petr Čech. V minulosti působil jako poradce ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (tehdy za ANO), pracoval jako asistent soudkyně Nejvyššího soudu a je externím spolupracovníkem vlivné advokátní kanceláře v oblasti obchodního práva AK Glatzová.
„Důvodem pro předložení navrhovaných změn je optimalizovat rozložení odborného portfolia Legislativní rady vlády. Odborná erudice a bohaté zkušenosti obou navržených kandidátů dávají záruku, že bude adekvátně posílena,“ uvádí k oběma kandidátům materiál ministerstva spravedlnosti, vláda ho má schválit nadcházející středu.
‚Netuším, proč je to takto načasované‘
Návrh počítá s tím, že oba nominandi zasednou v radě 1. října. Což je tři dny před volbami do Poslanecké sněmovny, tedy na samém konci funkčního období stávající vlády Petra Fialy (ODS). Ministryně spravedlnosti a současně předsedkyně rady Eva Decroix (ODS) ujišťuje, že kolize termínu voleb a provedení změn v radě je shoda okolností.
„Upřímně netuším, proč je to načasováno takto. Jedná se o změny, které už se nějakou dobu diskutují. Legislativní rada vlády není politikum, její složení nikterak s volbami nesouvisí,“ odepsala redakci Decroix. Mluvčí resortu Vladimír Řepka dodal, že „činnost rady probíhá permanentně bez ohledu na politické cykly a její složení je potřeba řešit průběžně.“
Místo v radě uvolní Gřivnovi a Čechovi její, o generaci starší, dlouholetí členové - expert na správní právo a dlouholetý vysoký úředník ministerstva vnitra Václav Henych a profesorka finančního práva Hana Marková. Henych slouží v radě už od roku 2006, Marková v ní zasedá o dva roky méně.
„Může to mít jepičí život. Ale považuji se za nestranného odborníka. Kývnul bych na to, ať by tam byla jakákoliv vláda. Je dobré mít možnost si k předpisům, které se projednávají, říct, co si o tom z odborného hlediska člověk myslí,“ podotkl Gřivna k dotazu, zda počítá s tím, že si nová vláda může radu upravit k obrazu svému. K nominaci svolil v srpnu.
Nový mandát pro předsedu komise
Jako je Legislativní rada vlády pravou rukou kabinetu v oblasti přípravy zákonů, podobnou roli plní vůči ministerstvu obrany Etická komise České republiky. Jen resortu neradí s předpisy. Ministerstvo na základě žádostí zájemců uděluje osvědčení účastníka odporu proti komunismu. Pokud jim resort nevyhoví, dotyčný se může odvolat právě k etické komisi.
Tým vede odborník na ústavní právo, pedagog z pražské právnické fakulty Jan Kudrna. V říjnu mu končí pětileté funkční období. Fialův kabinet ale stojí o to, aby pokračoval. Ve středu proto bude projednávat návrh úřadu vlády na prodloužení Kudrnova členství v komisi a jeho předsednického postu o dalších pět let.
„K působení doc. JUDr. Jana Kudrny, Ph.D., ve funkci člena a předsedy Etické komise ČR lze uvést, že svojí erudicí v nemalé míře přispívá ke skutečnosti, že žádná z podaných žalob proti rozhodnutím Etické komise ČR nebyla doposud úspěšná,“ stojí v materiálu úřadu vlády, jenž Kudrnu popisuje jako „erudovaného a renomovaného právníka“.
Redakci se s Kudrnou nepodařilo spojit, nebral telefon ani nereagoval na SMS. Nový mandát mu má začít 26. října. Etická komise vznikla roku 2011, za tu dobu do loňského roku včetně vyřídila více než 600 odvolání. Proti jejím rozhodnutí dosud padlo 27 neúspěšných obžalob. Naopak osvědčení od ministerstva získaly už tisíce lidí.