Justice očekává kvůli pandemii více případů. Soudci i žalobci navrhují, aby pomáhali vysloužilí kolegové

V sedmdesáti letech povinně do důchodu, a to i v případě, že mají chuť a sílu dál soudit nebo stíhat zločince. Tohle pravidlo se týká soudců a státních zástupců. Soudcovská unie v souvislosti s pandemií koronaviru ale očekává, že justice bude řešit vyšší počet případů. Navrhuje proto, aby vysloužilí soudci mohli na čas vypomoct svým kolegům. A stejný požadavek mají i státní zástupci. Praha 7:40 5. května 2020

Odbornice na rodinné právo Hana Nová přestala soudit na konci minulého roku. V sedmdesáti letech jí podle zákona zanikl soudcovský mandát. Dál učí a píše odborné texty. V justici zůstala alespoň jako asistentka soudce a předává své zkušenosti.

„Kdokoliv může přijít s jakýmkoliv problémem, společně ho probereme a já se snažím přispět k tomu, aby se našlo nějaké nejlepší řešení v těch složitých zapeklitých rodinně právních věcech,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Možnost povolávat ze zálohy soudce důchodového věku by uvítala. „Myslím si, že je prospěšná za situace, že soudce ještě není unavený, není nemocný, je schopen přijímat nějakou novou právní úpravu, jaksi vnímat vývoj tohoto světa.“

Soudcovská unie očekává, že kvůli opatřením přijatým proti šíření koronaviru, budou soudy čelit vyššímu počtu případů. Ať už v oblasti exekucí, insolvencí, nebo třeba rodinného práva. Navrhuje proto zavedení institutu emeritního soudce.

Muži a ženy v taláru, kteří odcházejí do důchodu, by tak mohli být dál k dispozici. Pokud by bylo potřeba, soudy by je dočasně povolaly do služby, vysvětlila prezidentka unie Daniela Zemanová.

„My si myslíme, že je to řešení, které dokáže účastníkům zajistit prostě včasné rozhodnutí v jejich věcech a není nějak výrazně rozpočtové náročné,“ říká.

Benešová není nadšená

Soudci by za účast v záloze dostávali odměnu, ale museli by si udržovat odbornost. Věkový limit by byl 78 let. Novinka by podle Soudcovské unie neplatila pro ty, kteří už soudit přestali. Ročně končí kvůli věku asi 50 soudců. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO je o návrhu připravená jednat.

„Zase, že bych pro to byla nadšená, to asi nejsem. Budeme o tom diskutovat, až ta potřeba nastane, je to jedna z možností, já to neodmítám zcela. To záleží na tom člověku, jak si stojí, jak je zdravý, jak mu to pálí, v jaké je kondici, to je otázka posouzení individuální osobnosti,“ míní ministryně.

V Česku je kromě 3000 soudců taky přibližně 1200 žalobců. I pro ně platí hranice povinného odchodu z funkce v 70 letech. Unie státních zástupců by chtěla, aby vznikli taky emeritní žalobci. Podle prezidenta unie Jana Laty by to mohlo přispět k plynulejšímu fungování justice.

„Některá státní zastupitelství jsou velmi malá, třeba jenom na nich působí čtyři nebo pět státních zástupců, a pakliže tam nastane nějaká mateřská dovolená, nebo dlouhodobá nemoc, tak zvládat to zatížení je v tom počtu velmi komplikované.“

Emeritní soudci jsou v Rakousku, Polsku, nebo třeba v Portugalsku. Další možností je takzvaný létající soudce, kterého zavedlo nedávno Slovensko. Ten pomáhá tam, kde je zrovna potřeba.