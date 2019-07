Policie v Praze začne měřit emise. Nové přístroje budou mít během několika týdnů

Policisté v Praze budou víc kontrolovat, jestli auta neznečišťují životní prostředí. Od magistrátu dostanou přístroje, které emise změří přímo při silniční kontrole. Trvat to bude asi osm minut. Vyplývá to z memoranda, které ve čtvrtek odpoledne podepsali zástupci policie a magistrátu. Praha 17:28 18. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud v Praze bude platit smogová situace, policisté kontroly emisí ještě zintenzivní. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policisté budou podle memoranda minimálně jednou týdně na různých místech v Praze zastavovat vozidla, u kterých budou mít podezření, že znečišťují životní prostředí.

„Tím prvním impulsem je samozřejmě vizuální kontrola. Tedy, když vidíme nadměrnou kouřivost vozidla, kdy je vidět, že je zcela evidentně nějaká závada na výfukovém potrubí, apod. V takovém případě je vozidlo naváděno na místo kontroly, nebo je zastaveno a je provedena ta kontrola,“ popisuje ředitel pražské policie Tomáš Lerch, podle čeho budou vozy ke kontrolám vybírány.

Pět nových přístrojů

Následně podle Lercha policejní technik díky novým přístrojům přímo na místě kontroly zjistí přibližné množství škodlivin, které auto vypouští. A pokud jich bude moc, bude muset řidič s policisty jet na nejbližší stanici technické kontroly, kde se potvrdí, jestli porušil zákon.

Magistrát nových přístrojů koupí pět. Každý z nich bude stát asi čtvrt milionu korun. Policisté by je mohli podle náměstka pražského primátora Petra Hlubučka z hnutí STAN dostat do několika týdnů.

„Cílem je, aby ten, kdo nemá filtr pevných částic, kdo nemá v pořádku spalinové cesty, vůbec nevyjel. Protože v současné době na základě toho memoranda bude zvýšena kontrola technických stavů vozidel policií,“ doplnil Hlubuček.

Hlubuček dodal, že pokud v Praze bude platit smogová situace, policisté kontroly emisí ještě zintenzivní. Ředitel pražské policie Tomáš Lerch taky řekl, že pokud se projekt v Praze osvědčí, mohl by začít fungovat i v dalších městech. Problém se silným provozem a častými smogovými situacemi má třeba taky Ostrava.

Vážné a nebezpečné závady

Policisté rozlišují u vozidel, které produkují moc emisí, dva typy závad. Jde o závady vážné a nebezpečné. Pokud technici na stanici technické kontroly označí závadu za vážnou, můžou policisté udělit pokutu až 2500 korun. Řidič zároveň musí závadu do měsíce odstranit. Tato sankce se týká třeba situace, kdy je v autě odmontovaný filtr pevných částic.

Pokud je ale na voze závada nebezpečná, hrozí mnohem přísnější postih. Řidič může dostat desetitisícovou pokutu, pět bodů a až roční zákaz řízení. Nebezpečné jsou takové závady, kvůli kterým by se třeba mohl někdo zranit.

Nové opatření je podle magistrátu jedním ze způsobů jak v Praze zlepšit kvalitu ovzduší. Rada hlavního města zvažuje zavedení takzvaných nízkoemisních zón. V praxi by to znamenalo, že do centra metropole by mohla jezdit jenom auta, která produkují málo emisí.

Za vjezd do centra by taky někteří řidiči v budoucnu mohli platit. Vedení hlavního města už dřív schválilo, že v případě vyhlášení smogové situace budou moct lidé využívat městskou hromadnou dopravu zadarmo. Zastupitelstvo Prahy nedávno schválilo závazek, že do roku 2030 chce snížit emise oxidu uhličitého o 45 procent.