Ještě máme čas plánovat, jak snížit emise. Pak to bude nákladnější, varuje odbornice na dopravu

Evropská komise představila klimatický balíček Fit for 55. Od roku 2035 by se neměla vyrábět a prodávat nová auta se spalovacími motory. „Chceme-li zabránit zhoršování klimatické krize, musíme dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Z tohoto hlediska je plán správný a nevyhnutelný,“ tvrdí Kateřina Davidová z nevládního Centra pro dopravu a energetiku. Šéf sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl s návrhy nesouhlasí.

