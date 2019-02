Emma Smetana: Cítím se být proevropská, přála bych si, aby Evropská unie byla federací

Emma Smetana

Novinářka a hudebnice Emma Smetana žije v Česku od roku 2011 a má dvojí občanství, české a francouzské. Do dvou let vyrůstala v Praze, poté se přestěhovala se svou matkou Monikou MacDonagh-Pajerovou do Paříže za otcem Jiřím Smetanou, který tam vedl rockový klub Gibus. Po návratu do Prahy absolvovala francouzské lyceum. Po maturitě se do Francie vrátila a vystudovala Evropské záležitosti na Pařížském institutu politických věd. Na berlínské Svobodné univerzitě vystudovala politologii a mezinárodní vztahy. V letech 2012 až 2016 moderovala zprávy na TV Nova. Mluví plynně francouzsky, anglicky a německy. Jejím přítelem je Izraelec palestinsko-českého původu, herec a muzikant Jordan Haj, s nímž má jednu dceru. Od března 2017 rozšířila moderátorský tým internetové televize DVTV na portálu Aktuálně.cz.