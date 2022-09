Recept Hradu, Senátu a sněmovny, jak šetřit: teplota 15 stupňů, na toaletách studená voda

Obyvatelé Česka plánují energetické úspory. Šetřit s elektřinou a plynem musí i nejvýznamnější státní instituce – Poslanecká sněmovna, Senát a Pražský hrad. Dolní komora chce na chodbách snížit teplotu na 15 °C. Horní komora hodlá mít na toaletách jen studenou vodu. A Pražský hrad zkrátil dobu nasvícení památky. „Veřejné instituce by měly ukázat cestu k úsporám, kterou se každý může vydat,“ říká šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Původní zpráva Praha 5:00 15. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna, Senát a Pražský hrad zvažují, jak budou kvůli nárůstu cen elektřiny a plynu šetřit energiemi (ilustrační foto) | Foto: René Volfík/iROZHLAS.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Sídlo Poslanecké sněmovny, Thunovský palác pochází z 18. století. Energetická náročnost budov je proto obrovská, upozorňuje mluvčí dolní komory Roman Žamboch. Mezi opatření, kterými chce sněmovna ušetřit na energiích, tak patří vytápění komplexu.

„V topné sezoně budou od nynějška objekty Poslanecké sněmovny centrálně vytápěny pouze od 7 do 17 hodin. To je o dvě hodiny méně než doposud,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz Žamboch.

„V kancelářích, zasedacích prostorách a jídelnách se pak teplota vytápění sníží z maximálních 23 na maximálně 20 stupňů. Na chodbách a schodištích to potom bude 15 místo někdejších 18 stupňů,“ upřesňuje sněmovní mluvčí.

Podobný postup pak zvolí sněmovna také v létě při ochlazování prostor.

„Všechny klimatizace budou nově používány k chlazení až od venkovní teploty 30 stupňů. Prostory jsou chlazeny, aby teplota v nich byla maximálně o pět stupňů nižší než venkovní teplota,“ popisuje Žamboch.

Právě jsem na chodbě sněmovny potkal údržbáře, který vyměňuje staré žárovky za nové, úsporné. V jednacím sále je navíc ztlumena klimatizace. Šetřit musíme začít u sebe a jdeme příkladem! #nekončítousvetru — Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) September 1, 2022

Kromě vytápění se dolní komora zaměřila také na elektřinu. Většinu původních žárovek, které místy dosud používala, vyměnila za úspornější a instalovala také pohybová čidla, která pomohou s rozvěšením a zhasínáním.

„Postupně dochází také k obměně malých spotřebičů a zařízení za spotřebiče a zařízení energeticky úspornější,“ doplňuje Žamboch.

Sněmovna počítá, že by díky opatřením měla do konce roku uspořit přes 660 tisíc korun. „Celková úspora do konce letošního roku by měla činit přes půl milionu korun za elektrickou energii a dalších 120 tisíc korun za plyn,“ vypočítává vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Sněmovní budovy také nebudou podle předsedkyně dolní komory Markéty Pekarové Adamové v noci nasvěcovány.

A mezi úsporná opatření patří podle Žambocha také práce z domova, a to u zaměstnanců, u kterých to dovolí charakter jejich práce.

Přijímáme energeticky úsporná opatření.



V zimě bude snížena teplota vytápění a teplota teplé vody v ohřívačích bude oproti současnému stavu až o 20 stupňů Celsia nižší.



Veřejné instituce jako @snemovna by měly ukázat cestu k úsporám, kterou se každý z nás může vydat. pic.twitter.com/sndX7z8dm6 — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 7, 2022

Ovládání na dálku

Senát oproti tomu o využití „home office“ neuvažuje. „Možnost práce z domova pro zaměstnance Kanceláře Senátu v tuto chvíli nezvažujeme i z důvodu náročnosti provedení z povahy naší práce,“ podotkla tisková tajemnice Lada Faldynová.

Také horní komora se při hledání úspor zaměřila na vytápění. Jen v senátních kancelářích bude o stupeň více než v těch poslaneckých.

„Mezi úsporná opatření patří dodržování teplot v místnostech – 21 °C pro kanceláře a 15 °C pro chodby,“ přibližuje Faldynová.

Senátoři a zaměstnanci pak nebudou moct sami teplotu zvýšit, protože bude řízena na dálku. „Počítáme s instalací zařízení na topných tělesech, která neumožňují regulaci bez odborného zásahu. A s využitím dálkového ovládání, které zabrání přetápění místností,“ podotýká.

Nasvícení památky

Podobně jako sněmovna také Pražský hrad upravil dobu nasvícení národní památky. „Aktuálně jsme zredukovali dobu svícení uvnitř areálu Pražského hradu a o hodinu jsme zkrátili slavnostní nasvícení, Hrad je nyní osvětlen do půlnoci,“ upřesňuje Jan Pastor, mluvčí Správy Pražského hradu. „Přestože se snažíme, abychom nasvícení Pražského hradu udrželi v tomto rozsahu, předpokládáme, že k dalšímu omezení slavnostního osvětlení ještě přistoupíme.“

Jaké další kroky pro úspory energií plánují, nezmínil. Pouze uvedl, že správa se snaží šetřit dlouhodobě, proto nyní nedělá žádná skoková opatření. A dodal, že výrazně snížit spotřebu lze na Pražském hradě jen těžko.

A ve stejném duchu se správa staví také k práci z domova. „Vzhledem k charakteru jejich práce není možné, aby většina z nich pracovala z domova, je totiž nutné, aby byli na Pražském hradě či v zámku Lány fyzicky přítomní,“ poznamenal Pastor.

Server iROZHLAS.cz oslovil s dotazy ohledně úspor energií také Úřad vlády. Ten ale jako jediný z nejvyšších státních institucí neodpověděl.

Nasvícené budovy Pražského hradu, v popředí kostel sv. Mikuláše na Malé Straně | Foto: Vojtěch Vlk | Zdroj: Profimedia