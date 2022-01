Domácnosti se středními příjmy krize zasáhne taky, ale o dávky žádat nebudou, vadí Schillerové

Vláda připravila pomoc pro ohrožené energetickou chudobou: dávku okamžité pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení a státní záruku půjčky pro podnikatele. „Vítám, že náš původní návrh byl rozšířen, ale pořád se opatření dotkne malého procenta. Je to komplikovaný dokument, řadu lidí odradí, takže nakonec si celá řada domácností o pomoc nepožádá,“ míní exministryně financí Alena Schillerová (ANO). Praha 15:53 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) | Foto: Jan Zátorský | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Schillerové nástupce Zbyněk Stanjura (ODS) věří, že žádat bude možné od února. Očekává totiž, že návrh by mohla sněmovna schválit příští týden a do konce měsíce by zákon měl být přijat. „Poběží mediální kampaň, která informuje domácnosti o nárok na tuto pomoc,“ vysvětluje, že lidé se o vládních příspěvcích dozví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vláda těsně před koncem roku představila plán na boj s energetickou chudobou

„Všechny domácnosti, kde náklady na bydlení přesáhnou 30 procent a v Praze 35 procent, budou mít nárok na pomoc. Rozšiřujeme to i na podnájemní bydlení, takže domácností, kterých se to bude týkat, budou statisíce,“ přibližuje ministr.

Exministryně a šéfka poslaneckého klubu ANO Schillerová ale kritizuje administrativní náročnost žádosti. „Kolik domácností půjde s kůží na trh, aby uváděly svůj majetek v patnáctistránkovém dokumentu, a pak na příspěvek třeba nedosáhnou? Mohlo být třeba na leden ještě prominuto DPH, které je administrativně nenáročné,“ navrhuje.

„Systém je spravedlivý, protože je adresný, říká přesně, komu pomůže a komu ne.“ Zbyněk Stanjura

„Po osmi letech vlády ANO slyšíme, že je systém komplikovaný. Já s tím souhlasím, ale proč to minulá vláda nezjednodušila?“ reaguje na výtky Stanjura.

„Systém je spravedlivý, protože je adresný, říká přesně, komu pomůže, a komu ne. Když stát pomáhá z peněz daňových poplatníků, musí být jasné, že pomáhá skutečně potřebným,“ zdůrazňuje ministr.

Schillerová ale znovu obhajuje prominutí DPH na energie. „Jsme v bezprecedentní energetické krizi, ceny rostou o 30 až 80 procent. Postiženy budou také středněpříjmové domácnosti a ty nebudou nikdy žádat o sociální dávku, ty to prostě zaplatí, navíc na dávku nedosáhnou.“

„Postiženy budou také středněpříjmové domácnosti a ty nebudou nikdy žádat o sociální dávku, ty to prostě zaplatí.“ Alena Schillerová

„Cílená adresná pomoc je lepší,“ opakuje ministr. „Rozhodli jsme správně, adresnost pomoci je namístě. Budu vždy hájit to, že pomoc má být adresná, proto děláme i tento návrh zákona, aby taková byla a byla i dostatečná.“

Schillerová: Byly i další návrhy

Zvažovaly se i další návrhy, připomíná Alena Schillerová (ANO). „Ty ale současná vládní garnitura smetla ze stolu. Navrhovali jsme ještě příspěvek na obnovitelné zdroje a další návrhy. Jsem ráda, že se pomoc rozšiřuje, podpoříme ji, ale měla následovat i další podpora,“ myslí a dodává:

„Naše pilíře byly prominutí DPH, příspěvek na obnovitelné zdroje a záruky na úvěry. Teď ale dva významné pilíře pomoci vypadly, takže mi to připadá nedostatečné.“

Ministr financí stále věří, že by tato opatření jen pomáhala těm, kteří to nepotřebují. „Byla by to pomoc příliš finančně náročná a nebyla by efektivní, proto jsme plošné nástroje odmítli,“ uzavírá Zbyněk Stanjura (ODS).

Poslechněte si celou debatu, moderuje Karolína Koubová.