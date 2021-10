Vláda si nemůže dovolit, aby lidé v zimě mrzli, hájí nápad na energetické šeky premiérův poradce Ungermann

Ceny energií prudce stoupají, proto česká vláda plánuje zavést pro 800 tisíc nejchudších domácností energetické šeky, které by měly pokrýt polovinu ze zdražení energií. „Určitý smysl to dává, ale potřebovali bychom si to blíže vysvětlit,“ reaguje poradce předsedy vlády pro oblast energetiky Jaroslav Ungermann. Ekonomovi a bývalému předsedovi Svobodných Petru Machovi energetické šeky smysl nedávají. PRO A PROTI Praha 0:10 2. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda uvažuje o energetických šecích pro ty, na které dopadá těžce zdražení energií (ilustrační foto) | Foto: Josef Ženatý

„Chápu, že rostou ceny energií a lidé to pocítí. Ale vláda, stát a politici toto zdražování sami způsobují a místo odstranění příčiny se to snaží takhle nouzově léčit,“ kritizuje Mach.

Vláda uvažuje o energetických šecích pro ty, na které dopadá těžce zdražení energií. Je to správný způsob, jak reagovat na růst cen elektřiny i zemního plynu?

„Polovinu ceny energií tvoří různé státní zásahové daně,“ vysvětluje. „A emisní povolenky, které politici nařizují výrobcům energie nakupovat a elektřinu zdražují. Příčinou je takzvaný Green Deal a zelená politika naší vlády.“

Ungermann však chápe šeky jako dočasné řešení: „Trh je velmi zneklidněn a ceny energií se utrhly od své nákladové podstaty. Dovedu si pak představit, že pro letošní topnou sezónu bychom tento nástroj mohli použít na zajištění domácností, protože žádná vláda si nemůže dovolit, aby lidé mrzli ve svých domovech, což je situace, která může reálně nastat.“

Ceny energií podle něj porostou, ale už ne skokově. „A pak to řešme. Ale šeky jsou zatím v rovině úvahy, neviděl jsem podrobnosti. Musí to být upraveno. Ale je to idea, kterou si umím představit, ačkoliv ještě nevím, jak tuto pomoc budeme potřebným distribuovat,“ přiznává Ungermann.

Mach ale ukazuje na to, že každá taková dotace je drahá na výběr a distribuci: „Stačí ale zrušit daň z plynu a elektřiny, zrušit povinnost přimíchávat obnovitelné zdroje do mixu, zrušit povolenky – a cena rázem padne. Z ekonomického pohledu je vždy lepší zrušit to, co elektřinu zdražuje, než to ponechat a zavádět dávky.“

„Co kolega navrhuje, je sice zajímavé, ale je to z říše snů,“ reaguje premiérův poradce.

„Opakuji, že před sebou máme topnou sezónu, ve které může dojít k výrazným dopadům, a proto to musíme řešit okamžitě, což je energetický šek. Pak až řešme další věci. Samozřejmě že Evropa bude muset přehodnotit svou politiku emisních povolenek, které jsou předmětem spekulace.“

Od šeků po toaletní papír

Podle Macha je nárůst ceny energií výsledek úsilí „zelených politiků“ napříč Evropou. „Chtějí bezuhlíkovou ekonomiku a směřuje to zpátky na stromy. Oni si to přejí, jsou rádi, že se to zdražuje. Když zavedeme šeky, tak možná za rok budeme mít jídlo a toaletní papír na příděl. Tímhle tempem se dostáváme zpátky do hlubokého socialismu a mě to děsí.“

Ungermann připomíná, nikdo zatím neví, jak závislosti na fosilních palivech snížit.

„Zamysleme se nad tím, jestli jsou všechny etapy Green Dealu rozumné. A ptejme se, kde jsou alternativní zdroje, protože fotovoltaika i vítr jsou velmi nestabilní. Do těchto otázek nesmí příliš zasahovat politici. Ať to dělají ti, kteří tomu rozumí,“ žádá poradce premiéra.

„Green Deal závislost na plynu ještě zvyšuje. Pokud někdo hloupě vymyslí, že budeme vyrábět elektřinu z větrných elektráren, a pak málo fouká, tak záložní turbíny jedou na plyn. Záměrně si zvyšujeme poptávku po elektřině elektromobily, zároveň zvyšujeme podíl obnovitelných zdrojů,“ ujišťuje o neudržitelnosti dohody Green Deal bývalý politik Petr Mach.

Poslechněte si celou debatu v přiloženém audiu.