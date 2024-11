Energetický nápoj není džus. Chceme chránit zdraví dětí před nežádoucími účinky, vysvětluje Výborný

Vláda ve středu podpořila zákaz prodeje energetických nápojů dětem. Kabinet vyslovil souhlasné stanovisko s návrhem skupiny poslanců, který počítá se zákazem prodeje a podávání energetických nápojů lidem mladším patnácti let. „Jako vláda jsme dali souhlasné stanovisko, protože si myslíme, že je potřeba něco s regulací dostupnosti energetických nápojů udělat,“ vysvětluje pro Radiožurnál ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Rozhovor Praha 20:44 13. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chceme chránit zdraví dětí před nežádoucími účinky, říká Výborný o zákazu energetických nápojů (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před středečním jednáním vlády se čekalo, že kabinet zaujme spíš neutrální stanovisko. Nakonec jste tedy poslanecký návrh zakázat prodej energetických nápojů osobám mladších patnácti let podpořili. Co vás přesvědčilo?

Jsme si samozřejmě vědomi toho, že poslanecký návrh má své legislativní mezery nebo nedostatky.

Nicméně to, proč jsme jako vláda dali souhlasné stanovisko, je fakt, že si myslíme, že je potřeba něco s regulací dostupnosti energetických nápojů nebo obecně těchto látek směrem k dětem udělat.

Myslím, že klíčové sdělení je, že energetický nápoj opravdu není džus nebo Kofola. To je to, oč nám jde. Jde nám o to, abychom chránili zdraví dětí, náctiletých dětí do patnácti let, před nežádoucími účinky různých povzbuzujících látek obsažených v energetických nápojích, ale možná i v dalších druzích potravin. O tom bude debata na půdě poslanecké sněmovny v rámci projednávání této novely.

Definice energetických nápojů

Vy sám říkáte, když to parafrázuji, že jste si byli vědomi toho, že návrh není dokonalý. Proti návrhu se staví svaz výrobců nealkoholických nápojů. Vládou přijatý návrh je podle něj špatně připravený, výrobci se ale podle středečního prohlášení nebrání debatě o smysluplné regulaci prodeje energetických nápojů dětem. Nenarazí celý návrh na právní, legislativní a technická úskalí? Je to vůbec v dohledné době realizovatelné?

Jsem přesvědčen, že ano. V tuto chvíli už povedeme technické konzultace na úrovni ministerstva zemědělství – protože Státní zemědělská a potravinářská inspekce by byla kontrolním orgánem – samozřejmě ministerstva zdravotnictví, také s poslanci předkladateli.

Jsem připraven k tomu přizvat i všechny další organizace, včetně tohoto svazu, který jste zmiňoval, abychom si sedli k jednomu stolu a hledali takové řešení, které skutečně bude realizovatelné. Problém totiž mimo jiné plyne z toho, že například pojem energetický nápoj není nikde v české legislativě definován.

Ať už to bude v zákoně nebo v nějaké vyhlášce pod zákonem předpisu, tak je potřeba se o tom bavit. Právo není harmonizované tak, jako například u alkoholu nebo tabáku na evropské úrovni. Mohli bychom také přijmout normu, která bude platit pouze pro české výrobce. To bych také považoval za nedostatečné.

Čili všechny tyto věci chceme v debatě zohlednit. Věřím, že řešení najdeme, možná právě přes obsah povzbuzujících látek, které jsou skutečně škodlivé pro zdraví náctiletých dětí.

Právě na to, že chybí definice energetických nápojů, upozorňují výrobci. Ti dnes mluvili o tom, že za energetický nápoj může být označeno téměř cokoliv. Jestli dobře chápu to, co jste říkal před chvílí, tak z vašeho pohledu by to mohlo být definované přes to, jaké látky nápoj obsahuje?

Přesně tak, ano. Látky jako kofein a další povzbuzující látky, ale určitě ne třeba cukr. To jsou témata, která bychom měli otevřít. Možná, že to bude jednodušší, než se věnovat definici energetického nápoje. To klíčové je, že chceme ochránit zdraví našich dětí.

Dodržování zákazu

Máte nějaké studie, které by prokazovaly nebezpečnost energetických nápojů pro mladé lidi?

Ty studie skutečně existují. Myslím, že předkladatelé, což je skupina poslanců, je také měla k dispozici. Nakonec je to, myslím, uvedeno i v předkládací, respektive důvodové zprávě.

Kdo by měl kontrolovat dodržování tohoto zákazu? Jaké by za to byly postihy, pokud by někdo prodával nebo nabízel energetické nápoje mladším patnácti let?

Předpokládám, že kontrola by byla na Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Vyplývá to z logiky věcí, že se jedná o potraviny, ať už by to byly nápoje, nebo bychom se bavili o nějakých cukrovinkách, žvýkačkách, bonbonech a podobně. K tomu se jako inspekce určitě hlásíme.

Pokud jde o výši sankcí, to je věc úplně předběžná. Předpokládám, že by to vyplývalo z prováděcí vyhlášky, která by k tomu zákonu musela být připravena. Ale to je skutečně až to poslední, co teď chceme řešit. Musíme se domluvit na technické realizaci, to znamená, jakým způsobem bude tato forma regulace připravena.

Měla by se omezit také reklama na energetické nápoje. A je to vůbec reálné, pokud vezmeme v úvahu, že třeba jeden ze zahraničních výrobců má přední tým Formule 1 nebo má svůj název v názvech fotbalových klubů, které hrají prestižní Ligu mistrů?

Kolegové poslankyně a poslanci to do návrhu skutečně zakomponovali. Teď se hovoří o tom, že reklama na tyto nápoje by nesměla mířit na děti.

Nesměla by nabádat k nestřídmé konzumaci nápojů a vytvářet dojem, že jejich pití přispívá ke společenskému úspěchu, k řešení osobních problémů, nebo má nějaké léčivé účinky. Čili tato do určité míry forma klamavé reklamy a zároveň reklamy mířící na děti by skutečně měla být zakázána. Považuji to za zcela logický, doprovodný bod v celé novele.

Rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným si poslechněte ze záznamu v úvodu článku.