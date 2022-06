Výši slevy na cenu energií dostanete podle tarifu a bez žádosti, vysvětlil náměstek ministra průmyslu

Vláda projedná slibovaný úsporný energetický tarif. Domácnostem by měl pomoct zvládnout vysoké ceny elektřiny a plynu, část spotřeby by zaplatil stát. Podpora má lidi motivovat k tomu, aby energiemi více šetřili. V Ranním interview na Radiožurnálu o tarifu promluvil náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák (Piráti). Praha 8:29 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec České pirátské strany Petr Třešňák. | Foto: Česká pirátská strana | Zdroj: Česká pirátská strana

Mohla by cena elektřiny na konci roku být o 80 procent vyšší než loni?

Skutečně některé prognózy jsou takto pesimistické. Já pevně doufám, že to až tak hrozné nebude.

Co je to energetický tarif? Jaká forma podpory to pro domácnosti může být?

Původní idea spočívala v zastropování ceny energií jen do určité míry odběru. Uvedu příklad dvou megawatthodin ročně za státem garantovanou cenu. Nad tento odběr by občan hradil tržní cenu. To se nám jevilo jako to nejspravedlivější řešení, ale protože jsme chtěli přijít na řešení, které bude jednoduché, ale proveditelné v co nejkratší době a zároveň zůstane spravedlivé, tak jsme právě po několika jednáních s jednotlivými hráči trhu a státními institucemi zvolili o něco odlišnější technické provedení. Přesně, jak jste zmiňoval, tak stát bude dotovat určitou poměrnou část účtu za energie úplně všem domácnostem.

Takže první megawatthodina nebude hrát v tomto energetickém tarifu roli?

Tak, jak je to nastaveno pro letošek, tak abychom vše stihli a ještě rok 2022 byl skutečně pokryt, tak nebude megawatthodina hrát roli. Bude hrát roli to, jaký máte svůj tarif a podle té tarifní struktury, podle toho, v jakém tarifu se zrovna nacházíte, dostanete výši slevy tak, aby to právě bylo spravedlivé.

Přiblížím to opět na příkladu elektrické energie. Potom, co vypustíme tarify pro chaty a pro dobíjení elektrických vozidel, tak nám zde zůstane zhruba osm tarifů. Ty si můžeme rozdělit do třech skupin podle toho, zda domácnost pouze svítí a používá běžné domácí spotřebiče, zda k tomu navíc i vaří, případně pak zda topí a ohřívá vodu. A právě podle těchto kategorií dostane výši slevy.

Podpora bez žádost

Platí, že budou mít lidé na podporu nárok automaticky bez žádosti, nebo pro to budou muset něco udělat?

Je to přesně tak, v tom spočívá hlavní výhoda tohoto řešení, že nikdo nebude muset provádět jakoukoliv interakci a komunikaci se svým obchodníkem. Pokud má tarif pro domácnosti, automaticky tam tuto slevu bude mít zaúčtovanou.

Budou si moct lidé sami nějak spočítat, třeba přes on-line kalkulačku, na jakou podporu by měli mít nárok?

Z informací, co mám, tak určitě k tomu bude webová stránka. Počítám, že zde bude alespoň tabulka, ze které to půjde vyčíst. Předpokládám, že mnohem lepším řešením bude nějaký interaktivnější online nástroj, kde si bude každý moct zadat, co zhruba doma má ve stavu těch jednotlivých odběrů energií, ať už se bude jednat o elektřinu, plyn i teplo a na konci mu vyskočí celková částka. Tedy kolik bude dostávat od státu, ten v uvozovkách příspěvek nebo vratku za energie celkově.

Jak je v tom návrhu zohledněno dálkové topení? Teď mám na mysli statisíce lidí, kteří bydlí v panelových sídlištích?

Přiznám se, že v původním návrhu, který šel do multiresortního připomínkového řízení, byla zmíněna pouze elektřina a plyn, protože u tepla jsme zvolili jinou variantu, která byla možná o něco komplikovanější, tedy kompenzaci nepřímých nákladů a takzvanou vratku výnosu nebo platby za emisní povolenku.

Nicméně po diskusích v posledním týdnu pravděpodobně půjde na vládu i varianta, kdy obdobný mechanismus bude zvolen i pro obyvatele připojené právě k dálkovému odběru tepla. Takže bude záležet na tom finálním hlasování vlády, jakou zvolí tu finální variantu. A já věřím, že to bude právě včetně toho dávkového odběru tepla ze soustav zásobování teplem.