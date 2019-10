Stížnosti na energetické šmejdy. Vydávali se za pracovníky obchodní inspekce a nutili lidi k podpisu

Představují se jako pracovníci České obchodní inspekce a snaží se za každou cenu dostat lidem do bytů a vnutit jim smlouvy na dodávku energií. Právě takové stížnosti na společnost Centrální výběrová řízení teď řeší obchodní inspekce. Firma se přitom v červnu letošního roku připojila k Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů. Zavázala se tak k poctivému chování při získávání zákazníků. Praha 7:00 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektrické zařízení, nevstupovat | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čtyřicetiletá Lucie Klajná žije v Ostravě a pracuje v bankovnictví. Nedávno ji doma navštívil pracovník společnosti Centrální výběrová řízení. Než se nadála, byl u ní v bytě.

„Najednou seděl v obýváku u stolu, vytáhl složku a začal do ní něco vypisovat jméno a adresu. Požádal mě ještě o vyúčtování. Pořád něco vypisoval, tak jsem se ho zeptala, co pořád vyplňuje. Říkal, že dodavatelé energií pořád zdražují a že oni nám ty ceny budou hlídat,“ popisuje jeho chování.

I přes výslovné odmítnutí ale pracovník společnosti dál vypisoval papíry a zůstával v bytě. „Lidé to říkají, ale stejně mi to nakonec všichni podepíšou, říkal. On jednal tak, že nedával ani vteřinu na nějaké rozmyšlení nebo na nějakou reakci,“ vysvětluje.

Nakonec se paní Klajné povedlo pracovníka z bytu vyprovodit. Žádný formulář o změně dodavatelů energií nepodepsala.

Čerstvé zkušenosti s touto společností má i další žena z Prahy. Té se ale pracovník představil jako zástupce České obchodní inspekce. Případ teď řeší policie.

„Celou záležitost prověřuje obvodního oddělení v Novém Jičíně. Policejní inspektor už vyslechl několik lidí. Zjišťujeme, jestli byla naplněna skutková podstata trestného činu, a nebo se jedná o jiné protiprávní jednání, třeba přestupek,“ potvrzuje policejní mluvčí Moravskoslezského kraje René Černohorský.

Jednatel společnosti Centrální výběrová řízení Vlastimil Zimák říká, že se zmíněným pracovníkem po takovém pochybení okamžitě rozvázali spolupráci. Podle Zimáka ve všech případech postupují slušně a čistě. Navíc společnost prošla velkou čistkou.

„My jsme po těch prvních případech, které se objevily, provedli celkem rozsáhlé vyhazování. Kdekoliv se přišlo na nějaká pochybení, tak jsme ty lidi propustili. S Českou obchodní inspekcí spolupracujeme. V několika případech zákazníků, které s námi řešili, jsme se maximálně snažili vyjít jim vstříc. Naopak jsme ještě podávali nějaké podněty, které by stály za zvážení pro ochranu zákazníka,“ řekl.

Vznik deklarace

O společnost Centrální výběrová řízení se ale už zajímá i Svaz obchodu a cestovního ruchu. Právě ten společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou obchodní inspekcí a Energetickým regulačním úřadem inicioval vznik Deklarace na ochranu spotřebitelů. Ta zavazuje společnosti ke slušnému chování na trhu a v současné době se k ní připojilo už téměř 30 společností. A patří k nim i Centrální výběrová řízení.

„Dáme jim teď dva týdny na to, aby vysvětlili informace, které se teď o nich vyskytují, a potom je to rozhodnutí velmi rychlé. Pokud se jim to nepovede, tak ať už oni, nebo kdokoliv jiný v budoucnosti budou ze seznamu signatářů deklarace vymazání, protože je jasné, že nedodržují pravidla, ke kterým se zavázali,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Vyškrtnutí z Deklarace by ale bylo podle Vlastimila Zimáka z Centrálního výběrového řízení pro společnost velkým zásahem.

„To by pochopitelně pro nás bylo nepříjemné. Ale vzhledem k poměrně otevřené válce s Bohemia Energy by mě ani nepřekvapilo, že třeba jde o nějaký lobby,“ myslí si.

Sankci společnosti v současné době vyměřuje i Česká obchodní inspekce. „Co se týká Centrálního výběrového řízení, eviduje Česká obchodní inspekce hned několik podání a ty jsou v podstatě jako přes kopírák. Buď spotřebitelé píší, že se vydávají za Českou obchodní inspekci, což jsme předávali také policii a nebo, že jim vnutili službu, kterou spotřebitelé nechtěli. My na základě různých dokumentů a také nahrávek, které máme k dispozici, vedeme správní řízení, kde se rozhoduje o výši pokuty,“ řekl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Kvůli růstu cen elektřiny se od loňského roku opět zvýšil počet zákazníků, kteří mění dodavatele proudu. Jen za prvních osm měsíců letošního roku se k tomuto kroku rozhodlo přes čtvrt milionu domácností.