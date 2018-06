Češi bojují s ‚energetickými šmejdy‘. Některé firmy jim vyhrožují i exekucí

Česká obchodní inspekce hlásí enormní problémy s takzvanými energetickými šmejdy. Každý den se na ni kvůli zprostředkovatelským firmám na dodávky energií obrátí deset spotřebitelů. Lidé si ale stěžují také u Energetického regulačního úřadu. Třeba i kvůli tomu, že jim firmy vyhrožují po nezaplacení někdy nezákonných poplatků i exekucí do 48 hodin. Reportáž Praha 9:35 25. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problémů s takzvanými energetickými šmejdy neustále přibývá (ilustrační foto) | Foto: geralt/CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Za 73letou seniorkou z východních Čech přišli začátkem března pracovníci společnosti Comfort Energy. Prý by jí potřebovali zkontrolovat faktury, jestli třeba neplatí zbytečně moc. Jenže nakonec jí sami nabízeli výhodnější odběr energií.

Jak Česko hodlá zakročit proti "energetickým šmejdům"? To pro Radiožurnál zjišťovala Barbora Kladivová.

„Vzala jsme je do bytu. Pak jsem tu smlouvu, dá se říct tak trochu pod nátlakem, podepsala,“ popisuje pro Radiožurnál seniorka.

Jenže pak odjela do lázní, kde si podpis smlouvy rozmyslela, a chtěla zůstat u svého odběratele. Na konci března tak začala dávat vše dohromady, mezitím ji ale firma Comfort Energy poslala několik dopisů, třeba i s plnou mocí.

„Jenže, ejhle, 12. dubna jsem od Comfortu dostala dvě penalizační faktury za deaktivační poplatek na dvě odběrná místa - v domácnosti a na chatě,“ upřesňuje.

Pak přišel i dopis od inkasní společnosti Credit express. Dohromady tak měla seniorka zaplatit 15 100 korun. „Není možné, aby starý člověk na tohle doplácel,“ říká se zlomeným hlasem.

Deaktivační poplatek je nezákonný

Nešťasná seniorka peníze nakonec zaplatila - a to i přesto, že deaktivační poplatek je nezákonný.

„Je to poplatek za odstoupení od smlouvy, který je protizákonný. Jelikož zákazník má právo od smlouvy odstoupit, pokud je uzavřena mimo klasickou pobočku dodavatele energií ještě po 15 dní po zahájení dodávky,“ vysvětluje mluvčí skupiny ČEZ Roman Gazdík.

Že společnost lidem účtuje takzvaný deaktivační poplatek, potvrdila i pracovnice v zákaznickém centru společnosti v centru Prahy. Uvedla také to, že pracovníci firmy nabízejí lidem služby v domácnostech. „Ano, jsou externí pracovníci, kteří chodí a nabízejí naše produkty. Po celé České republice,“ říká.

PR manažerka společnosti Hana Novotná jakékoliv pochybení odmítla. „Rozhodně se distancujeme od jakýchkoliv nekalých praktik nepoctivých prodejců a sami se aktivně snažíme o edukaci a transparentnost v procesu sjednávání dodávek energií formou přímého prodeje," přibližuje v e-mailu.

„Naši obchodní zástupci procházejí výběrovým řízením, školením a následnou certifikací. Při kontaktu se zákazníkem se musí vždy představit, předložit identifikační kartu a sdělit důvod návštěvy,“ dodává.

Pozor na výhrůžky exekucí

Energetický regulační úřad ale varuje, že ne všechny poplatky účtované při ukončení smlouvy musí být nezákonné. Spotřebitelé proto musí být ostražití a číst to, co podepisují.

Některé společnosti vyhrožují lidem i exekucí do 48 hodin. Podle mluvčího úřadu Michala Keborta se jí ale bát nemusí.

„Provedení exekuce jen několik desítek hodin od vzniku pohledávky je v praxi nemožné. To však neznamená, a to zdůrazňujeme, že by lidé měli celou věc nechat být. Naopak. Případnou neoprávněnost účtované sankce je potřeba řešit v první řadě,“ varuje.

Neexistující IČO?

Třeba Lucie Zochová řeší problémy se společností Standart Energy za svého 61letého tatínka. Tomu na základě vynuceného slova „ano“ po telefonu zaslala společnost smlouvy na aukci levnějšího dodavatele energií s plnou mocí na dobu neurčitou.

Po vymáhání poplatků za nedodržení podmínek se paní Lucie obrátila na policii a podala trestní oznámení na společnost.

„Při podání vysvětlení si pan inspektor všiml, že na veškerých dokumentech, které společnost Standart Energy poslala, jsou razítka, na kterých je uvedené IČO, které neexistuje a nikdy nebylo," popisuje Zochová.

To je podle České obchodní inspekce jedna z forem nekalých obchodních praktik a společnost za to může dostat až pětimilionovou pokutu. I proto se teď na společnost Standart energy se sídlem v Pelhřimově zaměří tamní kontroloři.

Podle písemného vyjádření společnosti, ze kterého citujeme, jde ale pouze o nedopatření. „O IČO nic takového nevím, a pokud se to někdy stalo, tak nějakým nedopatřením, nebyl to záměr."

Stěžuje si 10 lidí denně

Problémů s takzvanými energetickými šmejdy neustále přibývá. Jen s touto tematikou se obrátí na Českou obchodní inspekci 10 spotřebitelů denně.

„Je to skutečně enormní problém. Těch společností na trhu je celá řada. Některé jsou dominantní, ty slyší naši lidé na podatelně dnes a denně," upřesňuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Aby byli spotřebitelé nově více chráněni, chystá ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem spravedlnosti takzvaný spotřebitelský kodex. Ten by měl mimo jiné zakázat třeba uzavírání smluv po telefonu.