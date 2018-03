Přehled tisku: Emisní povolenky za sto miliard, auto volající záchranku a přeplněné třídy

E15

Energetici si brousí zuby na povolenky zdarma - to je titulek deníku E15. Stát chce v příštích deseti letech rozdělit emisní povolenky za sto miliard korun mezi podniky, které investují do ekologických opatření. Ucházet se o ně chce třeba ČEZ, oceláři nebo provozovatelé tepláren.

Mladá fronta DNES

Nová auta sama po nehodě zavolají sanitku - to je téma Mladé fronty DNES. Od neděle všechny nově vyrobené vozy budou muset mít zařízení nazvané eCall, které po nafouknutí airbagů automaticky vytočí linku 112. Zahájit hovor ale můžou v případě nouze taky sami řidiči. Jakmile se auto spojí s linkou 112, jejímu dispečerovi se hned ukáže poloha vozidla a podle počtu zapnutých bezpečnostních pásů taky počet pasažérů. Záchranáři se pak pokusí promluvit si přímo s řidičem a další lidmi v autě, aby o nehodě zjistili víc.

Deník

Vysoká škola báňská v Ostravě zvažuje, jestli postaví novou budovu pro Ekonomickou fakultu, nebo spíš opraví tu stávající v centru města, píše o tom regionální Deník. Nové sídlo by univerzita umístila do svého porubského kampusu. Centrum města ale nechce přijít asi o tři tisíce studentů, kteří tam teď studují. Opravit stávající budovu by sice bylo levnější než postavit úplně novou, univerzita by ji ale během rekonstrukce nemohla nijak pozměnit. Od nové budovy ale vedení univerzity očekává, že by její provoz byl úspornější.

Lidové noviny

Přeplněné třídy ztěžují inkluzi, všímají si toho Lidové noviny. Děti se speciálními potřebami kvůli tomu sedí v zadních levicích, kde jim pomáhají asistenti učitelů. Někteří ředitelé škol ale tvrdí, že snížit počet dětí ve třídách nemůžou kvůli nedostatku peněz. Příliš žáků ve třídách označila většina učitelů za největší překážku společného vzdělávání všech dětí v anketě, kterou připravila Česká odborná společnost pro inkluzi a Nadace Open Society Fund.

Právo

Zlepšení kondičky jako zaměstnanecký benefit. Právo popisuje, jaké výhody firmy nabízejí svým pracovníkům na kompenzaci sedavého povolání. Dotované karty na vybraná sportoviště už některé podniky trumfly třeba cvičením zdarma s profesionálním trenérem. Takový benefit nabízí společnost Pepsi. Jiné firmy se k lepšímu životnímu stylu svých zaměstnanců snaží přispět třeba organizováním seminářů na správné cvičení nebo na rychlé a zdravé vaření. To je případ společnosti Globus.