Obnovitelná budoucnost Česka: energetická novela určí, jak se budou rozdělovat stovky miliard

Množství elektřiny vyrobené pomocí slunce, vody, větru nebo biomasy musí v Česku v příštích letech výrazně vzrůst - vyplývá to ze závazků státu vůči Evropské unii. Zatím přitom neexistuje legislativa, která by od začátku příštího roku stanovovala pravidla fungování a financování obnovitelných zdrojů. Ve sněmovně proto čeká na závěrečné čtení zásadní vládní novela, která stanoví, jak se v příštích letech budou rozdělovat stovky miliard korun. Praha 0:10 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podívejte se, co se děje v Grónsku. Podívejte se, co se děje globálně s klimatem: rozšiřování pouští, podivné změny počasí, to jak dopadají na některé regiony. Podívejte se, co se děje s biodiverzitou, zatímco se tu bavíme. Už nemáme ten luxus, abychom toto všechno mohli dál ignorovat!“ horoval v roce 2019 místopředseda Evropské komise Franz Timmermans při představení Zelené dohody pro Evropu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Energetická novela určí, jak se budou rozdělovat stovky miliard

Z klimatického plánu vyplynuly nové povinnosti i pro Česko - například významně navýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Vláda počítá s jejich nárůstem na celkové spotřebě energie do roku 2030 na 22 procent - aktuálně je Česko zhruba na patnácti procentech.

Rámec pro rozvoj nových zdrojů má určit právě novela o podporovaných zdrojích energie. Sněmovna by o ní měla v závěrečném čtení rozhodovat zřejmě 7. července. Redakce přináší přehled nejdůležitějších změn, které má úprava přinést.

Výrobci budou soutěžit o státní podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje zavést v Česku zcela nový nástroj: aukce na výrobu nových obnovitelných zdrojů. Týkat se mají hlavně středních a větších zdrojů s výkonem nad 1 MW.

Jak budou v praxi fungovat, vysvětluje náměstek ministra pro energetiku René Neděla: „Stát v rámci nařízení vlády řekne, jaký objem v jakých zdrojích by chtěl vybudovat. Na základě toho vypíše aukci. Například stanoví, že by chtěl nově 100 MW v bioplynkách nebo ve větru. Do aukce se pak přihlásí kdokoli se svojí nabídkou. Nabídky se následně srovnají od nejlevnější po nejdražší. A vybere se X nejvýhodnějších projektů.” Vybrané nejlevnější zdroje pak dosáhnou na dlouhodobou provozní podporu od státu.

Aukce se podle původního návrhu ministerstva neměly vztahovat na solární elektrárny. Nakonec to zřejmě bude jinak. Ministerstvo průmyslu totiž po naléhání opozice předběžně kývlo na návrh Mariana Jurečky z KDU-ČSL. „Ať má stát v budoucnu svobodu aukce využít u kteréhokoli zdroje. To není povinnost, ale možnost, kterou budou moci využít příští vlády,“ vysvětluje svůj postoj Jurečka.

Modernizační fond Aukční systém počítá s dlouhodobou provozní podporou. Investoři ale budou moct kromě toho v příštích letech žádat taky o jednorázovou investiční podporu z evropského Modernizačního fondu. Z Modernizačního fondu by se měla financovat například výstavba nových solárních elektráren nebo přestavba tepláren, které musí místo uhlí začít spalovat ekologičtější typy paliv.

Boj o výnosnost

Novela taky řeší financování již fungujících obnovitelných zdrojů postavených v minulosti. Měl by zajistit, aby tyto zdroje měly „přiměřenou podporu“. Jinými slovy: zákon stanoví, jaký má být optimální výnos podnikatelů například v oblasti bioplynových elektráren. Pokud zjistí, že v tomto oboru byla v posledních deseti letech výnosnost vyšší, sníží se státní podpora. To znamená, že Energetický regulační úřad sníží výkupní cenu elektřiny z tohoto typu zdrojů. Vše se bude odvíjet od takzvaného „vnitřního výnosového procenta“.

A právě v této věci se očekává ve sněmovně největší boj. Ministestvo totiž navrhuje, aby u solárních elektráren byla výnosnost nižší než u ostatních zdrojů. Podle části poslanců by ale měly být pro všechny obnovitelné zdroje nastaveny stejné podmínky.

Vnitřní výnosové procento je zjednodušeně výnosnost investice do obnovitelného zdroj během trvání podpory. Pohybovat by se podle aktuálního plánu Ministerstva průmyslu a obchodu od 8,4 procenta do 10,6 procenta. Toto rozpětí schválil i hospodářský výbor sněmovny. Podpora solárních elektráren by měla být na spodní hranici, tedy na úrovni 8,4 procenta. U dalších obnovitelných zdrojů mělo být procento vyšší. Část poslanců ale prosazuje jednotnou výnosnost pro všechny zdroje. Pozměňovací návrh Mariana Jurečky počítá s jednotným vnitřním výnosem 9,5 procenta.

Šéf rezortu průmyslu za hnutí ANO Karel Havlíček argumentuje tím, že solární elektrárny v současnosti dostávají z obnovitelných zdrojů suverénně nejvyšší podporu. „Dostávají podporu téměř třicet miliard korun ročně, zatímco výroba z nich je jen na necelých třech procentech celkové výroby elektrické energie. Naopak třeba biomasa dostává podporu čtyři miliardy korun ročně a vyrábí čtyři procenta energie. Je jasné, že solární elektrárny byly v minulosti přeceněny. Přínos solárních elektráren je naprosto minimální, zatímco podpora je tam naprosto extrémní,“ uvedl Havlíček s odkazem na solární boom z let 2009 a 2010.

S tímto argumentem ale nesouhlasí například šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. „Já to vnímám tak, že se tady v roce 2009 a 2010 staly chyby, stát opravdu vyplácel na soláry velmi vysoké částky a odvětví bylo překompenzované. Stát se s tím v minulosti snažil nějak vyrovnat, ne vždy šťastně a teď je snaha udělat za tím příběhem tečku. Ale ta tečka by měla být férová a předvídatelná do budoucna. Aby neznamenala pro stát další možné žaloby,“ zdůrazňuje Jurečka, který navrhuje jednotnou hranici výnosnosti pro všechny zdroje.

K tomu se kloní i Piráti. „Vypadá to jako hra s desetinou částkou. Ale ten zákon v příštích deseti letech řeší 650 miliard,“ podotýká Petr Třešňák.

Sokolovská uhelná: Kdy skončí uhlí, jasně rozhodl trh. Hnutí Duha: Musí to být dřív než v roce 2038 Číst článek

Různý přístup ministerstva průmyslu k různým obnovitelným zdrojům kritizuje šéf Solární asociace Jan Krčmář. „Pokud chceme narovnat podmínky, tak musíme dát všem stejnou míru výnosnosti. Za nás neexistuje důvod, proč by někdo měl vydělávat více nebo méně než ostatní zdroje,“ uvedl Krčmář.

Ministerský návrh navíc počítá s tím, že by vláda mohla míru výnosnosti u jednotlivých zdrojů každý rok měnit svým rozhodnutím v rámci zákonem daného intervalu. To kritizují opoziční poslanci i Svaz moderní energetiky. „Bude to nepředvídatelné řešení. Vláda neví, na základě jakých mechanismů bude z intervalu vybírat nějaké procento pro konkrétní zdroj. To vnáší to do sektoru určitou nejistotu,“ říká Sedlák.

Vyšší solární daň

Ministerstvo průmyslu podpořilo taky poslanecký pozměňovací návrh, který počítá s navýšením takzvané solární daně pro zdroje uvedené do provozu v inkriminovaných letech 2009 a 2010 – a to o deset procent.

Velká proměna českých tepláren: Za evropské peníze nahradí uhlí biomasou nebo plynem Číst článek

Fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v roce 2009 by tak hradily desetiprocentní solární daň. Elektrárny z roku 2010 by pak místo dosavadních deseti procent platily daň dvacetiprocentní.

Solární asociace navýšení daně odmítá. „Česká republika už dvakrát solární daň zavedla, pak prodloužila. A pokaždé při tom tvrdila, že je to poslední navýšení, které jakékoli riziko nepřiměřené podpory odstraní. Solárníci už od státu mnohokrát slyšeli, že další daň už nebude. A nyní jsme v situaci, kdy se o tom bavíme znovu. Vnímáme to tak, že je volební rok a poslanci musí svým voličům vysvětlit, kolik miliard do rozpočtu získají,“ prohlásil Krčmář.

Hospodářský výbor před závěrečným čtením taky podpořil pozměňovací návrh týkající se tepláren, který vypracoval Pavel Pustějovský z ANO společně s ministerstvem. Stát by měl podle návrhu teplárnám zčásti kompenzovat peníze za emisní povolenky do doby, než přejdou z uhlí na ekologičtější druhy paliv. Cena emisních povolenek stoupá dlouhodobě a letos poprvé přesáhla hranici 50 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší.