Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy: pro mnohé firmy je plyn nenahraditelný

Současná energetická situace trápí nejen domácnosti, ale i firmy. Pro mnohé podniky neexistují alternativní zdroje energie a jejich produkce je tak zcela závislá na plynu. „V tom nejhorším scénáři může dojít i k odpojování některých částí průmyslu nebo dokonce některých firem," míní viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Rozhovor Praha 21:03 21. července 2022

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar

„Chtěli bychom občany a firmy požádat, aby v úsporách energií pokračovali. Musíme jednat tak, jako by dodávky plynu už nebyly. Není důvod k panice. Musíme být ale obezřetní a připravení. Jsme na zimní měsíce připraveni, a kdo je připraven, není překvapen.“ To uvedl ve středu předseda vlády Petr Fiala z ODS.

Řekl byste o členech Svazu průmyslu a dopravy, že jsou připraveni, tudíž nebudou překvapeni?

Problém je v tom, že některé filmy se vůbec nedokážou připravit, a to z toho důvodu, že jejich produkce je zcela závislá na plynu.

V mnoha případech vlastně neexistují žádné alternativní zdroje energie, které by mohly využívat, jako například některé typy skláren. To znamená, oni skutečně musí spíše doufat, že plyn k dispozici bude, protože pro některé firmy je bohužel technologicky zcela nenahraditelný.

Znamenalo by to, kdyby na čas byly dodávky plynu do Česka zastaveny a ta situace by se výrazně zdramatizovala, třeba i konec takových podniků, jako jsou právě vámi zmíněné sklárny?

My doufáme, že k tomu nedojde. A aby k tomu nedošlo, je potřeba udělat mnoho věcí, které určitě udělat lze. Je potřeba začít šetřit ještě předtím, než se to stane, to znamená v dobách, kdy plyn ještě k dispozici je.

Je potřeba maximálně plnit zásobníky, abychom z nich mohli čerpat v případě, že budou dodávky omezené nebo úplně zastavené. Je potřeba získávat alternativní zdroje plynu z nejrůznějších možných destinací, to znamená z Afriky, Ameriky, severní Evropy a tak dále.

Také je potřeba začít uvažovat o využívání jiných surovin, jako například uhlí, mazutu a všeho toho, co se dá spálit v případě, že plyn k dispozici nebude.

Pokud by tohle všechno nestačilo, se dostáváme do situace takzvaných odběrových stupňů kritické infrastruktury chráněných zákazníků. To už je situace skutečně velmi krizová, kdy může v tom nejhorším možném scénáři dojít i k odpojování některých částí průmyslu nebo dokonce některých firem.

Komunikace s vládou

Stále platí, že Svazu průmyslu a dopravy chybějí základní informace od vlády?

To se zlepšilo. Ministr Síkela v poslední době pořádá pracovní setkání o plynu a o tom, jak by zhruba vypadal scénář těch postupných odstávek, pokud by k němu došlo. Takže informace máme, ale zároveň na těch jednáních říkáme panu ministrovi a tím pádem celé vládě, co ještě považujeme za ne úplně dotažené a kde si myslíme, že je potřeba dané věci zpřísňovat.

Abych byl úplně konkrétní, tak jde například o definici kritické infrastruktury. Myslíme si, že v ní chybí to, čemu se říká návazná infrastruktura.

Kdybych měl použít konkrétní příklad, tak to znamená třeba to, že v kritické infrastruktuře může být firma vyrábějící máslo, ale už tam nebude firma vyrábějící obal na to máslo. A asi není úplně těžké si domyslet, že dodat zákazníkům máslo bez obalu by asi nebylo úplně jednoduché. Tak to je jedna věc.

Druhá věc se týká odběrových stupňů. Tam si také myslíme, že je potřeba zpřesnit, jakým způsobem by ten systém byl využívaný. Zejména kvůli tomu, že my máme například nějaké provozovny, které o případné odstávce musí vědět 14 dní dopředu.

Vypnutí vysoké pece není záležitost několika hodin. Když se v pondělí dozvíte, že v úterý plyn nebude, tak už je pro takové provozy příliš pozdě. Ty to musí vědět 14 dní, někdy i více dopředu, aby u nich nedošlo k nevratným změnám na technologiích nebo k jejich poničení.

Takže věcí, které je potřeba dotáhnout, je hodně. Informováni jsme, ale myslím, že má vláda před sebou ještě mnoho úkolů, které musí dotáhnout.

Podpůrná opatření ze strany státu

Firmy zasažené vysokými cenami energií žádají také finanční kompenzace. Dosavadní přijatá nebo plánovaná opatření podle zástupců zaměstnavatelů zdražování plynu pro podniky neřeší. Zástupci podnikatelských svazů včetně Hospodářské komory apelují na vládu, aby zavedla opatření zmírňující dopady zdražování elektřiny a plynu podle dočasného krizového rámce, který vyhlásila Evropská unie. Co vlastně chcete?

To je velmi jednoduché. Vy citujete ze včerejšího prohlášení, pod kterém jsou podepsány největší obchodní komory a zaměstnanecké svazy v České republice. Situace v tuto chvíli vypadá následovně:

My jsme se s vládou několik měsíců domlouvali na tom, jak by měla vypadat podpůrná opatření z její strany, aby těm nejvíce postiženým opravdu pomohli. Já jsem velmi rád, že jsme se po dlouhé době dohodly s vládou na takzvané kompenzaci nepřímých nákladů, která firmám určitě pomůže. Zároveň ale pomůže pouze firmám, které byly nejvíce postižené tím dramatickým růstem ceny elektřiny.

Jsme také velmi rádi, že vláda vyslyšela naše volání po odpuštění poplatků na obnovitelné zdroje energie. Sice nebylo nijak dramatické, ale mnoha firmám uleví.

Poslední, co potřebujeme, a to hlavně z toho důvodu, že se takovémuto opatření dostává mnoha našim konkurentům v západní Evropě, je podpora proti dramatickým růstům cen plynu. Ta stále ještě na stole není.

V Evropě se stalo, že pod tlakem členských států Evropská komise rozvolnila pravidla veřejné podpory. To znamená, jednotlivé členské státy teď mohou rozhodnout, jak těm nejpostiženějším firmám, které se nejsou schopné popasovat s dramaticky rostoucími cenami plynu, mohou pomoci.

Jsou státy, které toho začaly velmi intenzivně využívat. Konkrétně jde o Španělsko, Portugalsko, Německo a Francii. České firmy, především ty průmyslové, jsou teď v situaci, kdy jejich přímí konkurenti vyrábí třeba ty samé výrobky za cenu neporovnatelně nižší právě proto, že jim jejich vlády pomáhají nějakým způsobem snižovat cenu plynu.

Pokud by toto mělo trvat i nadále a česká vláda by žádné opatření ve prospěch českých firem nepřijala, tak by to prostě znamenalo jednu jedinou věc – že během několika měsíců by české firmy ztratily konkurenceschopnost.

Porušení hygienických norem

To jsou opatření na vysoké úrovni. Pak je tu ještě jedna, taková podnikatelsky spotřebitelská věc. Například podle Michala Matzenauera, ředitele společnosti k EGU Brno, jež zpracovala pět možných scénářů dalšího vývoje, by v případě pouhého omezení ruských dodávek průmyslové podniky nemusely omezovat výrobu, ale prý by stačilo, kdyby snížily teplotu ve výrobních halách.

K tomu je podle Michala Matzenauera bude motivovat i to, že se energie stále zdražují. Je to pro vás představitelné? Na co by to kromě hygienických předpisů naráželo?

O tom já a moji kolegové a kolegyně ze svazu průmyslu hovoříme už několik měsíců. Myslím, že v tom veřejném prostoru se to objevilo z naší strany už někdy před dvěma nebo třemi měsíci.

Říkali jsme, že toto je určitě jedna z cest, kterými český průmysl půjde v případě krizové situace. Když jsme o tom ale hovořili s naší členskou základnou, tak se ukázalo, že je to občas komplikované kvůli hygienickým normám. Ty by v některých případech bylo nutné za jejich současného platného stavu porušit.

Je tedy opravdu potřeba, aby se na tato vláda podívala a případně podnikům rozvolnila ruce. A o tom, že se snad něčeho takového dočkáme, svědčí myslím i velmi správné chování ministerstva průmyslu a ministra Síkely, který teď poupravil v parlamentu vyhlášku, která například firmám v případě velmi vážné krize umožní i porušovat emisní limity a pomoci se spalováním jiných surovin než jen plynu.

To znamená, že toto je ta správná cesta. A ano, i pro ten konkrétní případ, na který se ptáte, by něco takového bylo využitelné.

Zásahy Evropské unie

Slibuje si podnikatelská sféra, kterou reprezentujete, něco od zásahů na unijní úrovni?

Samozřejmě. To je pro nás věc naprosto klíčová z velmi jednoduchého důvodu. Ty scénáře, které se objevují ve veřejném prostoru, týkající se schopnosti České republiky vydržet bez plynu v případě jeho úplného odstavení, jsou poměrně optimistické. To jsou ale scénáře, které počítají s takzvanou evropskou solidaritou.

Bez evropské solidarity jsou ty scénáře mnohem dramatičtější. Bohužel jsme země, která je energeticky nesmírně náročná a která je na ruském plynu téměř nejvíc závislá. To znamená, že my evropskou solidaritu potřebujeme, protože bez ní bychom na tom jako občané a firmy byly velmi špatně.

Pro nás jde tedy o naprosto klíčovou věc. Jsou tady lidé, kteří říkají, že je to naivní. Že když budou mít ostatní málo, tak se s námi rozhodně nebudou chtít dělit. Já jsem přesvědčen o tom, že evropská solidarita byla od samého začátku stavěná na solidaritě, že se jí dočkáme i tentokrát.

A myslím si, že naivní očekávání to není, protože přestože na začátku COVIDu, docházelo k velmi nepříjemným věcem, kdy se na začátku státy starali skutečně hlavně sami o sebe. Jde o zavírání hranic nebo kradení si ochranných zdravotnických prostředků.

Posléze ale všichni zjistili, že toto všechny poškozuje, a nakonec jsme byli schopni společně nakupovat vakcíny, což znamenalo, že některé státy se k nim staly později za třeba větší peníze, než kdyby si je samy nakupovaly. Doufám tedy, že si toto všichni pamatujeme a že díky covidu ty samé chyby už nebudeme opakovat.

Takže si myslíte, že ten nynější vlažný postoj Španělska k unijním návrhům je změnitelný a že nebude mít dlouhého trvání?

Jestli nebude mít dlouhého trvání, si jistý nejsem. Ona je to opravdu velmi kontroverzní, složitá a citlivá věc. Oni správně říkají ‚podívejte se, my jsme si investovali do obnovitelných zdrojů energie, do diverzifikace dodávek plynu. Vy jste to neudělali a my teď, když jsme do toho investovali a stálo nás to mnoho peněz a úsilí, vás máme tahat z bryndy‘.

To jsou poměrně silné a relevantní argumenty. Nicméně já stále věřím, že Evropská unie je skutečně postavená na principu solidarity a že to není jenom heslo. Také věřím, že se našim vyjednavačům, podaří tyto země přesvědčit a že se Evropská unie na principu solidarity skutečně dokáže dohodnout. Je dobře, že máme české předsednictví v tuto chvíli, protože v tom můžeme udělat víc, než za normální situace.