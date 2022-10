Obyvatelé brněnských Medlánek shání nového dodavatele energií. Ten dosavadní skončí v prosinci

„Zatímco všude v republice jsou tři distributoři elektřiny, v Medlánkách je místní speciální distributor Engas, který zároveň dodával tu obchodní část. 13,14 let a nebyl s tím problém, všechno fungovalo. Tři dny před koncem září nám ale přišel e-mail a oznámení, že na konci září společnost končí,“ popisuje situaci jeden z obyvatel medláneckého sídliště Jiří Tobola.

Jak firma Engas uvedla v dopise zákazníkům, problémy začala mít loni po krachu Bohemia Energy, od které měla elektřinu nakoupenou. Další koupila od společnosti E.ON, ale pouze do konce tohoto roku, píše jednatel Martin Fikes:

„S ohledem na naprosto nepředpokládatelný vývoj trhu s energiemi se nám nepodařilo nakoupit elektřinu na rok 2023 za rozumné podmínky, respektive měli jsme problém sehnat jakoukoli nabídku.“

Lokální distribuční soustava společnosti Engas zahrnuje šest ulic s bytovými domy. Tato anomálie měla vliv na to, že na klienty této firmy se nevztahuje režim dodavatele poslední instance. Obyvatelé by se tak ocitli prakticky ze dne na den bez elektřiny.

„Vůbec nejsme registrovaní jako koncový odběratel elektřiny, takže jsme přišli o příspěvky na úsporný tarif a nemůžeme spadnout do režimu DPI. Zkoušeli jsme, pokud nás je 400 bytů, jestli nám někdo nabídne lepší podmínky od malých nebo velkých dodavatelů. Ale opak je pravdou. V podstatě nechtěli nabírat,“ říká Tobola

Do hledání řešení pro stovky medláneckých domácností se proto zapojila i městská část. Vysvětluje nezávislý starosta Michal Marek. „Protože ti lidé byli zoufalí, oslovili jsme teplárny jako městskou společnost, jestli by se nedokázala o ty lidi postarat. Nakonec je ale Engas ochoten nechat obyvatele připojené až do konce roku s tím, že v mezidobí lidem podají teplárny Brno nějakou nabídku k odběru elektrické energie.“

Jiří Klíč, vedoucí prodeje tepla a energií Tepláren Brno k tomu dodává: „Naše nabídka se pohybovala někde kolem 12000 korun za MWh.“

Nicméně cena se nakonec stejně bude odvíjet od vládou schváleného cenového stropu, který bude platit po celý příští rok pro všechny domácnosti v Česku.

„Zastropovává tu cenu elektrické energie na nějakých 5000 korunách bez DPH za komoditní část,“ dodává Klíč.

Zastropování cen elektřiny nakonec změnilo i postoj některých dodavatelů elektřiny, takže teď už mají sousedé pana Toboly na výběr.

„Dneska chtějí nabírat všichni, protože využívají situace státem zastropované energie. Zvedají ceníky a my pak nevíme, co nás bude čekat za rok. Spousta sousedů je rozhořčených. Skáčeme do těch nejdražších cen. Spoustu dodavatelů nám nabídlo spotovou cenu elektřiny podle burzy Lipsko a tam člověk neví, co ho čeká za měsíc nebo za tři dny. Takže je to nepříjemné,“ uzavírá pan Tobola.

Na rozhodnutí, jestli na nabídku Tepláren přistoupí nebo se pokusí najít jiného dodavatele elektřiny, mají lidé z Medlánek čas do konce roku.