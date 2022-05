Přibyla: Zvládneme-li šetřit s energiemi a nastartovat zelenou transformaci, vyřeší to i geopolitiku

V důsledku ruské invaze na Ukrajinu stoupají ceny energií. „Krátkodobě to znamená, že státy v Evropě budou dotovat domácnosti. A dlouhodobě to znamená pro průmysl hledání způsobů jak šetřit a vytvořit nové technologie,“ říká pro Český rozhlas Plus Ondráš Přibyla, zakladatel think-tanku Fakta o klimatu. Doufá, že se reakce na válku promítne i do úsilí přestat spalovat fosilní paliva. Praha 0:10 19. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vysoké ceny energií jsou podle něj motivací pro průmysl. Zejména tehdy, když má dlouhodobý výhled, jak se budou vyvíjet, a tím pádem může strategicky přemýšlet o investicích. Domácnosti to ale mají mnohem složitější.

„Protože v domácnosti málokdy přemýšlíme o investici do izolací, tepelných čerpadel a různých věcí na dlouhou dobu dopředu. A hlavně spousta domácností nemá ani prostředky na to, aby si dovolily zainvestovat,“ připomíná Přibyla.

Pokud dojde k vypnutí dodávek zemního plynu do Česka, lidé podle něj budou pravděpodobně nakupovat přímotopy.

„Protože dodávek elektřiny se to zas tak moc nedotýká. Vlastně hlavní problém s plynem mají teplárny a průmysl. Domácnosti jsou jenom asi třetina spotřeby plynu v Česku,“ shrnuje.

Také průmyslové podniky je podle něj třeba motivovat k energetickým úsporám, ale i pro ně to znamená investice do nových zařízení.

„Možná jsou už některé podniky v takovém optimu, že nemohou udělat nic dalšího. A pokud by neměly dostat zemní plyn, bude to pro ně znamenat omezit výrobu, nebo zavřít,“ říká Přibyla.

Energeticky náročné podniky jako sklárny nebo ocelárny podle něj doufají, že se nic zásadního nestane a že válka brzy skončí a ceny plynu půjdou dolů.

Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) uvedl, že existuje shoda mezinárodních energetických organizací na tom, že základem snižování energetické závislosti na Rusku jsou úspory. Přibyla doplňuje, že úspory jsou důležité z hlediska války lze opravdu zvolit úspory.

„Dlouhodobě ale potřebujeme změnit strukturu energetiky. Má to souběh s válkou a musíme to řešit obojí. Ale pokud začneme dobře spořit a nastartujeme dobrým způsobem zelenou transformaci energetiky, bude to řešit obě hrozby – geopolitickou i klimatickou,“ naznačuje.

Co je to zelená transformace

Přibyla vysvětluje, co si pod pojmem zelená transformace zjednodušeně představit: „Potřebujeme změnit společnost, která byla zvyklá spalovat ohromná množství fosilních paliv, na společnost, která bude fungovat zcela bez fosilních paliv, tedy bez uhlí, bez plynu a bez ropy.“

Znamená to hledat změnit způsoby, jak se vyrábí elektřina a teplo. „Vyrobme velké množství relativně levné a čisté elektřiny. A potom všechno další, co vytváří emise skleníkových plynů, se snažme elektrifikovat. A přitom hledejme způsoby, jak energii spotřebovávat málo, nebo velmi efektivně,“ přibližuje.

Česko má podle něj obrovský potenciál zvětšit podíl elektřiny ze slunce nebo z větru, které jsou schopny produkovat levnou a čistou elektřinu. Z pohledu Evropy potřebujeme větší propojenost evropské elektrické sítě. Tím se splní první zmíňěný bod.

Mezi roky 2030 - 2040 podle Přibyly začnou nastupovat nové technologie, jako například ukládání energie do vodíku nebo do jiného plynu. To bude představovat další krok.

„Pak přijde těžká koncovka, úplně přestaneme spalovat. Určitě půjde o kombinaci jádra v některých zemích a uvidíme, jak moc Česku. Druhá varianta je mít síť postavenou na obnovitelných zdrojích a ukládání energie,“ popisuje.

Třetí variantou je podle Přibyly doplňování obnovitelných zdrojů plynem, případně bioplynem.

